Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha rechazado que el 17 de marzo sea festivo en Oliva. El Ayuntamiento de Oliva había solicitado alargar el curso hasta el 22 de junio para que el alumnado pudiera disfrutar de esta jornada fallera, en la que se celebra la Ofrenda y, además, se dispara una mascletà a las 14 h.

Pese a la negativa, el consistorio remitirá un informe en el que se acrediten los problemas de movilidad que supondría que los alumnos y alumnas acudieran a los centros escolares, ya que la mascletà, que se llevará a cabo a las 14 h, se realiza cerca de tres colegios y coincidiría con la salida del alumnado.

A ello se añaden los problemas derivados de la Ofrenda, ya que muchas niñas tienen cita por la mañana en la peluquería para hacerse el peinado. Cabe recordar que, dentro de los tres días disponibles, el Consell Escolar Municipal aprobó como no lectivo el viernes 20 de marzo, jornada posterior a la Cremà.

La petición se solicitó al Consell tras la unanimidad del Consell Escolar Municipal y fue remitida a la Dirección General de Centros Docentes. La concejalía de Educación de Oliva, encabezada por Mario Vidal, ya solicitó en octubre a Educación que se declarara festivo este día, pero en ese momento también obtuvo la negativa. En esta ocasión, el consistorio esperaba que el área dirigida por Carmen Ortí cambiara de posición tras aceptar la propuesta de València.

La Federació de Falles de Oliva también se sumaba a esta iniciativa, ya que, como señalaron en un escrito remitido al consistorio, mantener el 17 de marzo como jornada lectiva “comportaría una dificultad añadida para el alumnado, que se ve obligado a compatibilizar la asistencia escolar con una participación activa en una fiesta arraigada, afectando tanto a la conciliación familiar como al normal desarrollo educativo y cultural”.

El Ayuntamiento de Gandia, por su parte, solicitó el 16 de marzo, aunque Educación todavía no ha respondido a esta petición. Se trata de la misma fecha que solicitó València.

Aviso de Educación

Tras la avalancha de peticiones de distintos municipios, Educación alertó de que solo “se autorizará este cambio cuando exista una justificación documental clara y suficiente de la excepcionalidad”, haya un informe favorable de la Dirección Territorial e Inspección de Educación y la medida esté avalada por el Consejo Escolar Municipal.

“Las solicitudes que no presenten la documentación y justificación indicadas no podrán ser estimadas, al no cumplir los requisitos de la normativa vigente”, añadían en el comunicado. Oliva prepara ahora un nuevo informe con el que espera convencer a Educación para que el 17 de marzo sea finalmente declarado festivo para los niños y niñas.