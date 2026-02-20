Gandia acoge la primera exposición que organiza PHotoESPAÑA en la Comunitat Valenciana

La Casa de la Cultura de Gandia acoge hasta el 5 de abril la exposición "'Mnemosyne. Derives i fragments en la producció de memòria", una muestra comisariada por Eva del Llano a partir de una selección de obras de la Colección José Luis Soler. Esta exposición, reconocida con el I Premio de Comisariado José Luis Soler, supone la primera vez que PHotoESPAÑA presenta una muestra de su programa oficial en la Comunitat Valenciana.

La exposición propone un diálogo con la temática de la edición 2025 de PHotoESPAÑA, presentando imágenes de Ferrán García Sevilla, Hamish Fulton, Jonas Mekas, Iñaki Bonillas y Takuma Nakahira.

A través de un enfoque descentralizado de la memoria la muestra invita a los visitantes a recorrer ambientes visuales diversos que interpelan al espectador y cuestionan la manera en la que "nos contamos a nosotros mismos, desplazando la atención de la imagen individual al relato reconstruido por el conjunto de la obra".

El acto de presentación contó con la presencia de la vicepresidenta de Bombas Gens, Susana Lloret; el comisariado de arte contemporáneo, Vicent Todolí, la comisaria de la exposición, Eva del Llano, y el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, así como representantes municipales encabezados por la concejala de Cultura, Balbina Sendra.

En su intervención, el alcalde destacó la relevancia de la colaboración entre PHotoESPAÑA, Bombas Gens y la ciudad de Gandia. Destacó que traer por primera vez esta exposición a la ciudad "supone un orgullo, no solo por la calidad de la colección, sino también por la oportunidad de acercar a la ciudadanía obras que reflexionan sobre la memoria y el arte contemporáneo".

Prieto resaltó la labor de los comisarios y gestores culturales y remarcó la importancia de compartir la creación artística con el público como acto que da sentido a la obra.

Organizadores y representantes municipales. / Natxo Francés

Además, aseguró que esta obra marcará el inicio de futuras colaboraciones culturales con Bombas Gens y con la colección de José Luis soler, "consolidando Gandia como un epicentro cultural en la Comunitat Valenciana".

Por su parte, Susana Lloret expresó que la colección de José Luis Soler fue concebida para trascender al propio coleccionista y compartir el arte con la comunidad. Y destacó que el I Premio de Comisariado José Luis Soler busca visibilizar y dar apoyo a comisarios emergentes, como en el caso de Eva Llano, primera receptora del premio.

Vicent Todolí puso el acento en la riqueza y diversidad de la Colección José Luis Soler así como en su vocación de ofrecer oportunidades a jóvenes artistas y comisarios.

Y recordó cómo la colección se fue construyendo a lo largo de los años con una clara intención de difundir el arte abstracto y fotográfico y como la selección de obras para esta exposición refleja un equilibrio entre la calidad artística y la accesibilidad, "garantizando que los visitantes puedan experimentar el arte de manera directa y significativa".

Por último, la comisaria Eva del Llano explicó que la muestra busca crear un recorrido "plural y fragmentado, evocando la dinámica de la memoria y estimulando un proceso activo de producción de sentido por parte del espectador".