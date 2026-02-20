OPINIÓN
Premis Literaris Fallers de Gandia 2026
Pasqual Molina
Divendres passat, dia 13 de febrer, el saló d’actes del Museu Faller de Gandia s’omplia de gom a gom per a assistir a l’acte del lliurament dels Premis Literaris Fallers de 2026: el Premi de Poesia Joan Climent, el Premi de Benirredrà al millor article de llibret i el Premi de Cáritas que guardona el millor article de caràcter social publicat en un llibret de Falla.
Presidiren la cerimònia, des de l’escenari, les Falleres Majors de Gandia, Manuela Borrull Guillem i Triana Benavent Chover, que anaven acompanyades pel president de la Federació de Falles- Junta Local Fallera de Gandia, Francisco Martinez Chover, i pel regidor municipal delegat amb les Falles, Adrià Vila Flores.
Seien en llocs destacats, el president de la Societat de Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia, Joaquin Barber Peiró; l’alcaldessa de Benirredrà, Vicky Bordes Piquer, i la presidenta de Cáritas Interparroquial de Gandia, Maite Boscà. Els acompanyaven la regidora delegada Esther Sapena Peiró, la regidora M. Carmen Vidal Añón i el regidor delegat Miguel Àngel Picornell, així com el president de l’Associació Cultural Premi Iaraní, Pasqual Molina, i la secretària de Cáritas Interparroquial de Gandia, Teresa Sapena.
Tot l’acte va ser conduit des del faristol pel secretari general de la Federació de Falles, Daniel Miret Mataix, qui seguí un protocol acurat, que començà demanant la presencia del president de Foment d’AIC, Joaquin Barber, per a fer el lliurament del més antic del guardons, el Premi de Poesia Joan Climent, el qual arribava a la XXIV Edició. El premi guardona el millor poema o conjunt de texts poètics, publicat en un llibret de Falla.
Enguany s’hi havien presentat 58 poemes, entre els quals, el jurat conformat per Manela Faus, professora de valencià, i Jesús Garcia Cànoves, professor de Valencià (els dos en representació de la Federació de Falles), i Pasqual Molina, en representació de la Societat de Foment d’AIC, havien seleccionat quatre poemes finalistes i decidiren que el segon premi fora per al poema “Falena”, de Domènec Canet Escolano, publicat en el llibret de la Falla Màrtirs.
Els presidents de la Falla, Jaime López Gavilà i David Garcia Polo, així com les reines de la Falla, Mireia Brito Simó i Neus Subiela Muñoz, foren convidats a pujar a l’escenari, on el president faller va rebre del president de Foment d’AIC, un taló de 250 euros i el poeta un de 100 euros.
El Premi de Poesia Joan Climent va ser atorgat al poema “Una fulla nova”, de Salvador Ribes, publicat en el llibret de la Falla Benirredrà. El poeta guanyador i els presidents de la Falla Benirredrà, Adrian Ivars Escrivà i Alejandro Llopis Mafé, així com els reines de la Falla, Clara Mayor González i Alba Almunia Sancristobal, foren convidats, tots, a pujar a l’escenari, on el president de la Falla de Benirredrà va rebre de mans del president de Foment d’AIC el taló de 500 euros que comporta el premi i el poeta Salvador Ribes va rebre l’estàtua Joan Climent, cisellada per Arturo Fenollera, del departament artístic de Bronces Jordá, a més a més del taló de 150 euros que atorga la Societat de Foment d’AIC de Gandia.
Salvador Ribes fou convidat a llegir el seu poema davant el silenci respectuós del públic que omplia el saló i, en acabar de fer ho, es demanà la paraula al president de Foment d’AIC, Joaquin Barber, qui digué des del faristol: “Aquest premi no és només un guardó. És memòria. És continuïtat. És fidelitat a una manera d’entendre les Falles com a expressió artística completa, on la sàtira, l’enginy i també la poesia troben el seu lloc natural. [...] Joan Climent va creure en la dignitat literària dels llibrets fallers. Va creure que la nostra llengua mereixia ser escrita amb ambició, amb bellesa i amb respecte. I cada any que aquest premi es convoca, cada poema que s’hi presenta, cada vers que es publica, és una manera de mantindre viva aquella convicció. [...] Hui no només hem premiat un poema, hem reafirmat un camí. El camí que ell va traçar. El camí d’una Gandia que estima la seua llengua, que cuida la seua cultura i que entén que la poesia també forma part de la festa".
JoaquÍn Barber felicità a la Falla Benirredrà perquè inscribia el su nom en el llarg i imponent quadre d’honor del Premi de Poesia Joan Climent i acabà dient: “Que el pròxim any ens tornem a trobar tots ací, amb més versos, més talent i amb la mateixa il·lusió”.
Seguidament es demanà la presència dalt de l’escenari de l’alcaldessa de Benirredrà,Vicky Bordes Piquer, per a fer el lliurament del premi que porta el nom del seu municipi, el qual guardona al millor article publicat en un llibret de Falla.
El secretari de la Federació de Falles, Daniel Miret, digué que el premi Benirredrà arribava a la XVIII edicó i que, enguany, s’hi havien presentat 80 articles. El jurat format per Alberto Bou, director del Museu Faller, en representació de la Federació de Falles, i Pasqual Ivars en representació de l’Ajuntament de Benirredrà, havia seleccionat com a finalistes quatre articles i va decidir que el segon premi corresponia a l’article “Ninot sense barra” d’Oscar Morant Martínez, publicat en el llibret de la Falla Carrer Major i Passeig.
L’autor, la presidenta de la Falla, Patricia Mañez Villanueva i el president infantil, Tano Blay Suñer, aixi com les reines de la Falla Maite Bartol Perales i Valentina Jordà Micó, foren convidats a pujar dalt de l’escenari on van rebre de mans de l’alcaldessa el guardo de 100 euros per a l’autor i 200 per a la Falla.
El Premi Benirredrà fou per a l’article “La falla que cremava per dins” de Jordi Garcia Polop, publicat en el llibret de la Falla de la Sagrada Familia “Corea”. L’autor guardonat, el president de la Falla, Facundo de Sanfélix Brotons, la presidenta de la Falla Infantil, Gal.la Rufat Miñana, així com les reines de la Falla, Lucia Moratal Valls i Laia Bergaz Serralta, foren convidats a pujar a l’escenari, on van rebre de mans de l’alcaldessa el premi de 200 euros per a l’autor i de 800 euros per a la comissió de la Falla guanyadora. Vicky Bordes digué des del faristol: “Benirredrà és un poble que estima la cultura i que reivindica l’ús de la nostra llengua. En esta festa tan universal, quasi tot és efímer, però el Llibret, que cada comissió cuida fins el mínim detall, es deslliura cada any de les flames i es converteix en el record d’un any determinat”.
Seguidament es va lliurar el Premi de Cáritas Interparroquial al millor article de caracter social publicat en un llibret de Falla, per al lliurament del qual es demanà la presencia dalt de l’escenari de la presidenta, Maite Boscà Rivadeneyra. El premi arribava la segona edició i cal dir que els 23 articles que s’hi havien pesentat eren d’una alta qualitat lierària i de gran compromís.
El jurat estava conformat per Laura Gámez Robles, professora de llengua i Literatura de l’IES Tirant lo Blanc; Enrique Orihuel Iranzo, doctor en química i subdirector de Caritas Interparroquail sde Gandia; Inma Rodriguez Calderon, regidora delegada de Benestar Social, Inclusió i Famílies de l’Ajuntament de Gandia, i Pasqual Molina, president de l’Associació Cultural Premi Iaraní. Este jurat va declarar tres articles finalistes, entre els quals decidia per unanimitat que el guanyador era l’article “La resistència de la ternura” de Maria Santamaria, publicat en el llibret de la Falla L’Alquerieta i Museu Faller.
L’autora de l’article guanyador i els presidents de la Falla, Moisés Navarro Llopis i Diego Albeanu Martinez, així com les reines de la Falla, Estefania Atienza Bou i Triana Cabanilles Romero, foren convidats a pujar a l’escenari, on la comissió de la falla va rebre, de mans de la presidenta Boscà, un banderí i l’autora una figura representativa del premi elaborada per Bronces Jordà.
Maite Boscà s’apropá al faristorl per a dir: “Les Falles no són només festa i tradició, són també reflexió, compromís i sensibilitat cap a la realitat que ens envolta i enguany ho hem pogut comprovat, amb una altíssima participació que demostra la implicació del món faller amb les causes socials. [...] Volem destacar especialment la gran qualitat dels articles presentats. Hem llegit treballs profunds, valents i plens d’humanitat, que donen veu a qui més ho necessita i que ens conviden a mirar més enllà, a ser una societat més justa i solidària. [...] Continueu escrivint, continueu sensibilitzant i continueu fent de les Falles un espai de cultura, consciència i solidaritat.
Amb estes sentides paraules acabà l’acte, el qual, un any més, honora la poesia i a la prosa escrites en la nostra llengua valenciana. Una foto final “de família” ompliria l’escenari de rostres guanyadors que reflectien l’orgull d’haver ho aconseguit entre tants participants.
