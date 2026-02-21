Un piso en alquiler en Gandia atrae el interés de hasta 200 familias

La alta demanda de alquileres y la limitada oferta disponible provocan que muchas personas compitan por cada arrendamiento disponible en las ciudades. Conseguir el piso deseado se ha convertido casi en una lotería. El elevado número de peticiones comporta que en Gandia un solo alquiler llegue a despertar el interés de hasta 200 personas. Así lo manifiesta el presidente de la Asociación Inmobiliaria MLS Gandia, Javier Rocher. «El teléfono no deja de sonar. Hemos puesto en marcha unos formularios porque son tantas las llamadas que no podemos trabajar. Estamos sobrepasados», reconoce.

El interés por residir en Gandia no deja de crecer. De hecho, Gandia se sitúa entre las ciudades más atractivas para vivir fuera de la capital. Según un estudio elaborado por un conocido portal inmobiliario de internet, este municipio se posiciona en el puesto 52 a nivel nacional por el elevado número de peticiones de arrendamiento, por delante de otras localidades como Cullera o Alicante. El teletrabajo y el acceso a transporte eficiente comportan que muchos vecinos de València y del área metropolitana se trasladen a este tipo de localidades. Ante el incremento de peticiones de alquiler, muchas inmobiliarias optan por elaborar un cuestionario que las personas interesadas deben cumplimentar para poder acceder a estos hogares.

Las agencias inmobiliarias, además, exigen una serie de requisitos a los inquilinos para garantizar la seguridad jurídica y económica de los propietarios. Entre ellos, y como explica Rocher, se encuentra la presentación de la nómina o la prohibición de mascotas para evitar daños. «En Gandia no hay grandes tenedores. El mercado inmobiliario está disperso y, en la mayoría de ocasiones, son personas que tienen varios inmuebles», explica el presidente. En sus palabras, el mercado inmobiliario debe proteger al inquilino y al propietario.

A pesar de la alta demanda, el presidente señala que son los propietarios, con la ayuda de las aseguradoras de alquiler o la propia inmobiliaria, quienes deciden qué personas alquilarán la vivienda. «Aquí no se llevan a cabo entrevistas como ocurre en otras grandes ciudades. Por el momento, no hemos tenido que utilizar esta fórmula», recalca. Sin embargo, alerta de que la situación es todavía más complicada para los dueños que ofertan sus casas a través de portales de internet sin ningún tipo de asesoramiento. Como él mismo indica, «debe ser muy duro para un propietario tener que decirle que no a alguien, pero también entiendo que deben garantizarse que van a pagarles y no van a tener ningún problema».

Rocher es consciente de que la situación del mercado inmobiliario en Gandia es «muy complicada». Reitera la necesidad de construir nuevas viviendas, no solo para acoger a los nuevos residentes, sino para poder reducir el precio actual del alquiler. La ciudad dispone de suelo disponible para construir. «A día de hoy, Gandia necesitaría unos 200 pisos, pero, probablemente, en unos meses, volveríamos a necesitar nuevas viviendas», añade. En sus palabras, «Gandia necesita un parque vivo de vivienda porque es una ciudad muy atractiva y, pese a los precios, no es cara si se compara con otras ciudades».

Como ya informó Levante-EMV, la ausencia de inmuebles comporta que el precio medio de un alquiler en Gandia se sitúe entre los 800 y 900 euros. Así, uno de cada tres pisos ofertados en la ciudad ya supera el salario mínimo profesional —1.184 euros brutos en catorce pagas (datos de 2025)—, por lo que, como explicaba el presidente, «con una sola nómina no lo puedes pagar, por lo que necesitas dos ingresos».

Nuevas viviendas protegidas

La Generalitat Valenciana ha informado recientemente que dos empresas constructoras han presentado su propuesta para edificar en una parcela del sector Santa Anna de Gandia, junto al Palau de la Justícia, donde se prevé construir en torno a 61 viviendas de protección pública. Hace años que se espera este paso, ya que el Ayuntamiento de Gandia ha reclamado reiteradamente celeridad para incrementar el parque público de vivienda ante la elevada demanda.