Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros

El Ayuntamiento de Xeraco ha aprobado una ordenanza que busca proteger sus dunas, especialmente frente a la llegada de centenares de turistas durante la época estival. La normativa regula los usos y aprovechamiento de la playa, principalmente el ecosistema dunar, con sanciones que alcanzan hasta los 3.000 euros. El municipio cuenta con una franja costera de cerca de tres kilómetros.

El consistorio recoge en la normativa que las dunas son de «gran fragilidad ecológica» y pone en valor el «papel fundamental» que desempeñan en la protección del frente litoral, la biodiversidad y la adaptación frente al cambio climático. El ayuntamiento recalca que se trata de «un elemento clave del sistema litoral de Xeraco» y, además, las dunas adquieren «especial relevancia», puesto que actúan como barrera natural frente a la erosión marina y los temporales, que, año tras año, sufre el litoral valenciano.

El sistema dunar destaca por la presencia de especies de flora y fauna adaptadas a condiciones ambientales singulares. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de impulsar esta normativa, que busca blindar este elemento natural tan importante para el municipio y el resto de la comarca.

La preservación de las dunas cobra aún más valor durante los meses de verano debido a la gran presencia de turistas. Así, como se recoge en el documento, el impacto de la actividad humana derivado del tránsito incontrolado, el uso indebido de estos espacios o la realización de actividades no compatibles ha obligado al Ayuntamiento de Xeraco a adoptar medidas específicas para proteger, conservar y restaurar el litoral y el sistema dunar, además de llevar a cabo campañas de sensibilización para informar a la población sobre su valor ecológico. «El uso intensivo de estos espacios hace necesaria la aprobación de normas claras de convivencia, seguridad y protección del entorno», se desprende de la ordenanza.

Entre las actividades no permitidas se incluyen el aparcamiento y circulación de vehículos, acampar, la realización de fuego, la venta ambulante, así como la práctica de juegos y actividades deportivas, que puedan molestar a los veraneantes.

Red Natura 2000

El sistema dunar de Xeraco se incluye dentro del Lugar de Importancia Comunitaria Dunas de la Safor, que alberga los restos de cordones dunares todavía existentes en la comarca de la Safor dentro del dominio público marítimo-terrestre. Cabe recordar que este ecosistema está incluido en la Red Natura 2000.

Por ello, el ayuntamiento considera que la mala conservación o deterioro de este espacio se considera infracción grave o muy grave, que puede alcanzar los 3.000 euros. En este sentido, el texto recoge que el acceso, tránsito o permanencia se llevará a cabo únicamente por itinerarios y pasarelas señalizadas y recuerda la prohibición de alterar, deteriorar o destruir el relieve dunar, modificar la delimitación del cordón dunar, extraer arena, grava u otros materiales o arrancar, dañar o recolectar la vegetación dunar. También contempla la negativa de introducir especies no autorizadas, verter residuos o escombros o instalar elementos o estructuras no autorizadas.