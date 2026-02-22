La falla Cambro arrasa en la Cavalcada del Ninot

Las calles de Tavernes de la Valldigna se llenaron ayer de arte, color e ilusión con su esperada Cavalcada del Ninot 2026, uno de los actos falleros más emblemáticos y seguidos por el público. Una semana después de la fecha prevista —ya que el acto tuvo que ser suspendido debido a la alerta por fuertes vientos, que comportó la cancelación de numerosas actividades en toda la comarca— los asistentes pudieron disfrutar del trabajo realizado por las seis comisiones falleras durante los últimos meses.

Un año más, las fallas de Tavernes demostraron su talento a través de sus creativos disfraces, un elemento clave y muy esperado en los actos previos a la llegada de la semana fallera.

La Falla Cambro fue la gran triunfadora de la noche. La comisión se alzó con cinco premios, entre ellos la mejor comisión adulta, la mejor comisión infantil y la mejor cabalgata de la Cavalcada del Ninot 2026. También obtuvo el primer premio al mejor disfraz adulto con Bruixa de l'Oest y el segundo premio al disfraz infantil con Cor de Llauna.

Por su parte, la Falla Prado consiguió elaborar la mejor carroza de la tarde, mientras que la Falla Portal obtuvo el segundo premio al disfraz adulto con Teixint Il·lusions y el primer premio del disfraz infantil con Esperada Telefonada.

El tercer premio en la categoría de disfraz adulto e infantil recayó en la Falla La Dula, gracias a sus propuestas Fantasma de l’Òpera y Chip, respectivamente.

Isabel Gimeno, fallera mayor de Tavernes, dio inicio a la Cavalcada junto a su corte de honor, acompañada por la alcaldesa Lara Romero, la presidenta de la Junta Local Fallera Carolina Pérez y el concejal de Fiestas Carlos Torres.

La tarde concluyó con la actuación de la orquesta Tokyo Band, poniendo el broche final a una de las grandes citas falleras del año.