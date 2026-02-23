El atleta vallero Vicent Ferreres se proclama campeón autonómico sub18 en longitud y 60 m valla

El atleta de Tavernes de la Valldigna, Vicent Ferreres Zaragoza, del equipo Playas de Castelló y formado en el CA la Valldigna, se proclamó campeón autonómico sub18 en el campeonato celebrado en la pista cubierta del velódromo Lluís Puig en València.

Ferreres consiguió un tiempo de 8'04'' en 60 metros vallas, mientras que en longitud dio un salto espectacular de 6,90 metros. El vallero sorprendió a todos los presentes con sus resultados y consiguió la mejor marca personal en ambos resultados.

El joven vuelve de una lesión demostrando que sigue en su mejor forma física. Ya fue campeón de España en longitud sub16 y se alzó con varios campeonatos a nivel de clubs y de la Selección Valenciana. Los próximos 14 y 15 de marzo participará en Antequera (Málaga) en los campeonatos de España.