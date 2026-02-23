Ròtova mantiene viva su historia con el Porrat de Sant Macià
La localidad fue el pasado fin de semana punto de encuentro de las comarcas centrales valencianas
Ángeles Mascarell y Santiago Puig ganan los premios del Concurs de Coca de Dacsa
Ròtova acogió el pasado fin de semana un Porrat de Sant Macià 2026 marcado por el buen tiempo y la afluencia masiva de gente de la Safor, la Vall d'Albaida y comarcas vecinas. El Porrat de l'Interior tuvo lugar del 19 al 22 de febrero, y ha asentado un modelo basado en la historia de la festividad misma y del municipio.
Y es que el Porrat de Sant Macià sitúa los orígenes alrededor del monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, a finales del s. XVI, coincidiendo con la visita de Felipe II al cenobio. La programación y los espacios patrimoniales ofrecieron experiencias culinarias y actividades en torno a este hito y, en general, para todos los públicos.
El concejal de Fiestas, Héctor Alcalde, valoró la edición como muy positiva "por el destacado volumen de visitantes, la colaboración del vecindario, la implicación de las asociaciones como fundamental en el porrat, así como la coordinación de todos y todas las trabajadoras y departamentos del ayuntamiento".
Por su parte, Antònia Paredes, regidora de Educación y Fiestas, destaca que «el porrat es un hito cultural de todo el pueblo, que implica también la escuela y la escoleta, y que acaba transcendiendo el municipio». El porrat acabó con un "sarao" de la Rondalla Agredoç que llenó la plaza Major de "balladors" de toda la comarca.
La plaza Major acogió el sábado el II Concurs Popular de Coques de Dacsa de Ròtova 2026, donde resultó ganadora la rotovense Ángeles Mascarell con el premio a la mejor coca tradicional’. Santiago Puig fue galardonado en la modalidad creativa.
En el certamen colaboraron NT Gas y Coques Susana. La cita contó con un "showcooking" a cargo de Susana Serra; además, la promoción se extendió entre los bares, hornos y expositores, y con un taller en la escuela, dentro de la programación del Porrat Menut.
