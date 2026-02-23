Gandia cambia la circulación en la Ronda de l'Anella por obras durante tres semanas

El Ayuntamiento de Gandia informa que, con motivo de las obras de rehabilitación del edificio de la calle La Safor, a partir de este lunes, 23 de febrero, y durante tres semanas, se producirán afecciones al tráfico y a la circulación en la Ronda de l'Anella y avenida del Raval.

Vista de la rotonda desde el puente del Raval. / J.C.

En concreto se cortarán los dos carriles por sentido que hay en la Ronda de l'Anella desde el IES Maria Enríquez hasta la avenida del Raval, pero se podrá circular en ese mismo sentido por el carril opuesto. El tráfico quedará cortado en sentido de salida desde el puente del Raval hacia el instituto.