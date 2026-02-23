Lo más leído por los gandienses en 2025

Los gustos literarios de los gandienses, como muestra representativa de la sociedad, se pueden interpretar basándose en la lista de los libros más prestados por la red de Bibliotecas de Gandia en 2025.

Según esta información, facilitada por el IMAB, la sección de ficción en castellano la lidera "Victoria", el "thriller" histórico de Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del Planeta en 2024. En segundo lugar la novela "El niño que perdió la guerra", de Julia Navarro, editada por Plaza & Janés. En tercera posición "Las hijas de la criada", de la mediática periodista Sonsoles Ónega, editada también por Planeta.

En el apartado de no ficción vuelven a reinar los libros de autoayuda, psicología y de bienestar emocional, con Marian Rojas Estapé como autora fetiche. Los gandienses le dieron la primera plaza a "Recupera tu mente, reconquista tu vida" editada por Planeta.

En segundo lugar, otro tema, al parecer, interesante: "Adiós a la inflamación : cómo prevenir y tratar enfermedades, retrasar el envejecimiento y perder peso" (Harper Collins), de Sandra Moñino. Y completa el podio "El camino del despertar : toda transformación comienzan en uno mismo", de Mario Alonso Puig editado por Espasa.

Siguen entre los diez primeros libros que ya lo fueron el año anterior, como "Encuentra tu persona vitamina" y "Cómo hacer que te pasen cosas buenas", de Rojas Estapé.

Si filtramos sólo por la lengua, en valenciano el libro más prestado en 2025 en Gandia fue "Les ànimes fidels", de Rufat Casals, de Edicions 62. En segundo lugar el clásico "Meravelles de Diània: camins, paratges i paisatges de les comarques centrals valencianes", del etnobotánico Joan Pellicer editado por el CEIC Alfons el Vell. El bronce es para "La promesa dels divendres", de Rafa Lahuerta, editado por libres de la Drassana.

En valenciano le siguen, por este orden, "Camigrants", de José Figueres (Vincle Editorial), "Bessones", de Susana Gisbert (Vincle), "Nascuts del fang" (Bromera), de Víctor Labrado, "María la Jabalina" (Astiberri) de Cristina Durán; "Insomni" (Ed 62), de Salvador Ortells; "Història d'un piano:31887", de Ramon Gener, editado por Columna; y cierra "Cuina de poble: receptes" (Tívoli) de la olivense Chelo Peiró.

Por categorías, en la sección juvenil abundan los cómics, la mayoría de Norma Editorial. En valenciano encabeza "Vint mil puces de viatge en submarí", de Dav Pilkey, editado por Cruïlla, y en castellano "One piece", de Eiichiro Oda editado por Planeta. En infantil en valenciano el primero es "El monstre Petorro" de Francisco Cholbi editado por Bromera) y en castellano "El mundo de las letras", (Monterrey), de Juan Ramón López Feijoó.

Sección Local

El IMAB custodia como un tesoro en la Sección Local de la Biblioteca Central de Gandia todas aquellas obras que están relacionadas con la comarca, fundamentalmente porque sus autores son nacidos en la Safor.

La lista de los libros más prestados en esta sección en 2025 la lidera "Meravelles de Diània", de Joan Pellicer, editado por el CEIC Alfons el Vell.En segunda posición está uno de los habituales de este apartado, Juli Capilla, con su obra "Arrelats: famílies valencianes amb història", editada por Sidillà. Le sigue en el podio la escritora gandiense súperventas Elísabet Benavent con una de sus novelas, "Esnob", a cargo de su editora Penguin Random House.

La cuarta plaza es para "Les dones a la Gandia baixmedieval", una investigación de MartaMorant publicada por el CEIC Alfons el Vell. En quinto lugar aparece un ensayo publicado en 2024 por el historiador Santiago La Parra y editado también por el CEIC: "Francisco de Borja, entre el cielo y la tierra".

El resto, en orden sucesivo, lo forman las siguientes obras: "Gandia. Historia y turismo", de los autores José Miguel Borja y Borja Albi (Gráficas Colomar); entra en lista en séptimo lugar "Camigrants" (Vincle Editorial), el libro de José Figueres con las historias de superación de los menores no acompañados; "Gandia en blanc i negre", el entrañable álbum fotográfico de la editorial Tívoli; le sigue un clásico de la sección, "A un tir de pedra: inventari dels senders i camins de muntanya de la Safor" (Edicions del Bullent) de Òscar Martí, David Gomar, y Vicent Cervera, y cierra el "top ten" como novedad "La Safor il·lustrada", la recopilación de acuarelas de Bernat Moreno, Marroiak Studio.

La Biblioteca de Gandia también tiene un gran fondos audiovisual. En cuanto a series la más prestada fue "The Crown", sobre la corona británica, creada por Peter Morgan. En formato DVD lo que más se llevó fue la película "La infiltrada", dirigida por Arantxa Echevarría. En música, gustos diversos, en primer lugar el cedé "Noche de cuatro lunas" de Julio Iglesias, en segunda posición "Flight 666" de Iron Maiden y en tercera posición "Por la boca vive el pez", de Fito & Fitipaldis.