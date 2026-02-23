Mireia Montilla, patinadora de Xeraco, conquista "Got Talent": "Quería visibilizar este deporte para que tenga más apoyo y ayudas"

A Mireia Montilla solo le quedaba conquistar el escenario de "Got Talent". Tras proclamarse campeona de España, de Europa y del mundo, la joven patinadora de Xeraco ha logrado pasar a la siguiente fase del programa de Telecinco tras superar las audiciones.

Montilla demostró su talento en el escenario durante el minuto y medio que duró el espectáculo. A lo largo de su actuación, la humorista Lorena Castell y la actriz Paula Echevarría, miembros del jurado, elogiaron el talento de la patinadora de 18 años, que brilló con sus piruetas y su característica sonrisa. La deportista enamoró a los integrantes del jurado, ya que obtuvo tres síes. Solo Risto Mejide le dio un no, puesto que consideró que no había transmitido suficiente. En sus palabras, "me ha comunicado muy poco tu actuación".

Santi Millán, presentador del formato, puso en valor la actuación, ya que "el plató es más reducido que el lugar donde practica patinaje". Como él mismo explicaba, "el escenario se le ha quedado pequeño porque ella es una gran artista". En este sentido, Montilla ha explicado a este diario que tuvo que adaptarse a las medidas del escenario: "Desde que me propusieron participar, he estado entrenando en espacios pequeños con medidas similares al plató", indica. Hace aproximadamente un año, la patinadora recibió un mensaje por parte de la dirección del programa para presentarse a las audiciones: "No tenía pensado presentarme, pero me hacía ilusión porque es una experiencia única", recalcó.

Durante varios meses, la vecina de Xeraco estuvo preparando "una actuación exclusiva y dinámica, que gustara al público". En junio grabó su espectáculo, que se emitió la semana pasada. "Veía Got Talent desde pequeña, pero nunca imaginé que fuese a ir", explica. Tras varios meses de espera, los espectadores pudieron disfrutar el pasado viernes del show, que obtuvo tres 'sí' por parte del jurado.

Previamente, Montilla quiso reivindicar la falta de visibilidad que tiene este deporte en España: "Quería visibilizar este deporte, ya que en España hay mucho nivel, pero no se le da visibilidad. Quería reivindicar la falta de ayudas y de apoyo", insistía.

Valoraciones

La actriz Paula Echevarría, al terminar la actuación, reconocía el trabajo realizado por la patinadora: "Qué gusto verte deslizarte por este escenario con esos patines", afirmaba, mientras reconocía que ella no sabe patinar. Añadía: "Me da mucha envidia porque eres muy buena".

Tras la única negativa de Risto Mejide, la joven le lanzaba un mensaje al jurado para la próxima actuación: "Volveré al escenario de Got Talent y transmitiré lo que hoy te ha faltado", indicaba al final del programa. Sin embargo, la joven ha explicado que no podrá participar en la próxima fase, ya que coincide con la preparación del mundial.

El Ayuntamiento de Xeraco, por su parte, ha querido felicitar públicamente a su vecina por la actuación: "Ha participado con su gran talento, esfuerzo y dedicación. Queremos felicitarla por este primer gran paso y por demostrar que, con constancia y pasión, los sueños se pueden conseguir", afirmaban en una publicación, en la que añadían que "Mireia es ejemplo de superación y orgullo para nuestro pueblo".