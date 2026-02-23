Oliva inicia la instalación de las nuevas pasarelas sobre las dunas

Ya están en marcha en Oliva los trabajos para la instalación de las nuevas pasarelas dunares. Suponen una inversión de 750.000 euros, fueron adjudicados a Pavasal, y están financiadas por la Unión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation.

En total, se instarán 14 pasarelas dunares, siete fijas y siete flexibles:

Terra Nova (5): final del camino, calle de l'Abet, plaza del Xop, camino Assagador de Carro y calle del Pomer.

Aigua Blanca (3): avenida Muntanyars, calle Nàpols y calle de Sàsser.

Rabdells (1): calle de l'Alqueria de la Comtessa.

Aigua Morta (4): calle de Van Dyck, avenida de Oliva Nova, calle de Jacomart y zona verde.

Les Deveses (1): camino del Vall Nou.

El objetivo de la obra es regenerar los cordones dunares, así como crear nuevos y mejores accesos a la playa para los vecinos y visitantes. La actuación beneficiará tanto el turismo como la protección de los espacios naturales dunares.

El concejal de Urbanismo, Joan Mata, se mostró satisfecho"porque con mucho de esfuerzo hemos conseguido gestionar los fondos europeos. La gestión de las pasarelas ha sido especialmente compleja por la cantidad de permisos y documentación que hemos tenido que preparar".

El concejal de Turismo y Playas, Salva Llopis, añadió que "las nuevas pasarelas son una actuación clave dentro de uno de los proyectos más importantes financiados a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y los fondos Next Generation. Hemos sustituido las antiguas pasarelas por nuevas estructuras en altura y flexibles. Con esta intervención mejoramos la accesibilidad, reforzamos la seguridad y, sobre todo, avanzamos en la protección de uno de nuestros tesoros naturales: las dunas".

La alcaldesa, Yolanda Pastor, apuntó que "vamos completando inversiones muy importantes para nuestro municipio, mucho de trabajo que va viendo la luz, un gran trabajo de muchos departamentos y una gran inversión para nuestras playas, mejorando la sostenibilidad turística y la accesibilidad".