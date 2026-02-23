Oliva vive un intenso fin de semana fallero: Crida, Concurso de Paellas y Cavalcada del Ninot
Más de 600 falleros arroparon el sábado a Teresa Borràs, que pronunció el tradicional "Ja estem en Falles"
Las siete comisiones de la ciudad llenaron de arte y color las calles durante la jornada de ayer
Miquel Font / Josep Camacho
Las Fallas de Oliva dieron el pasado fin de semana el pistoletazo de salida, con un fin de semana de actos que fueron aplazados ante la alerta naranja por vientos de la semana pasada; el sábado la Crida y el domingo la Cavalcada del Ninot.
En la Crida la Fallera Mayor, Teresa Borràs, acompañada por su Corte de Honor, anunció la inminente llegada de la fiesta, como es tradición, desde el balcón principal del ayuntamiento y ante unas seiscientas personas de todas las comisiones.
“Hoy no es un día cualquiera, Oliva levanta la voz para anunciar aquello que el corazón hace tiempo que sabe, porque las Fallas no llegan de repente, nacen en silencio, en cada casal, en cada reunión, en cada noche de trabajo, de ilusión y esfuerzo”, señaló en su discurso.
Añadió que las Fallas "son identidad y arte que habla, son fuego que transforma, son música que une, son emoción compartida. Son pasado, presente y futuro caminando juntos”. Dijo que en Fallas en Oliva “no hay diferencias, sino un pueblo que camina unido alrededor de un mismo sentimiento”.
Recordó a las siete comisiones de la ciudad y habló de un color, el de la "terreta", “porque cuando fui Fallera Mayor fue un año muy difícil, un año sin monumento y una página vacía, pero aquel año Oliva nos enseñó que las Fallas son las personas, las manos que ayudan” y que “entre todas y todos pusimos color donde no había. Fue una lección de vida y por eso ese color es una forma de dar las gracias. La fuerza de Oliva no está en lo que falta sino en lo que compartimos”. También recordó al poeta Francisco Brines “que escribió desde el amor profundo a Oliva”.
La pregonera fue la humorista Ana Muñoz, “la Tia Visantica”, que hizo un discurso que encantó a los falleros olivenses. Recordó que las Fallas “es cosa de vivirlo no de verlo. Hay que estar dentro para entenderlo. Una experiencia inmersiva de este maravilloso mundo, aunque agotador, para algunos comenzará hoy”. Habló del sentimiento fallero: "Hay quien lo tiene de pequeño, otros lo descubren poco a poco y otros lo tienen casi por obligación, pero vamos asumiendo que el casal no es sólo un lugar de reunión, que la falla no se puede tocar pero sí sentir y forma parte de nuestra vida. Ser fallero es una forma diferente de ver, de vivir la vida”.
Añadió que “ser fallero es vestirse aunque no tengas ganas o ir a la falla aunque estés cansada, es aguantar sin borrarte, cuando estás harto de todos y alegrarte un día después de no haberlo hecho. Es querer ganar al otro, aunque no valga para nada”. Dijo que a este amor incondicional sólo se llega conociendo las Fallas y "no se puede quedar en la mera observación”.
Reconoció ser una enamorada de las Fallas “de las de verdad y no de las del postureo y la foto, de las de pensar y crear desde el ingenio, la imaginación y la gracia”. Además señaló que hay que mantener la esencia de la tradición “sin artificios, sin prisas y sin tanto protocolo” y dijo que “la fiesta comienza desde dentro” y que ahora hay que volver a dar la importancia a la crítica "desde la construcción y practicar un poco la autocrítica porque las Fallas son sátira y crítica”.
Por su parte, la alcaldesa, Yolanda Pastor, señaló que “hoy desde Oliva proclamamos bien fuerte nuestra fiesta, la mejor del mundo, durante unos días Oliva se convertirá en un museo vivo en el que vecinos y visitantes salimos a la calle para admirar las vestimentas, la fiesta y el comboi. Las Fallas son cultura, hermandad, tradición y pasión”.
La fiesta siguió con el tradicional Concurso de Paellas, en el Parc de l'Estació, que ganó Casa d'Alonso, seguido de l'Estació y en tercer lugar Conservatori.
Por otra parte, el domingo por la tarde tuvo lugar la Cavalcada del Ninot, donde las comisiones desfilaron al ritmo de la música con unos disfraces espectaculares, llenos de creatividad, ingenio y muchas horas de trabajo. Un auténtico despliegue de talento, crítica ácida, humor y hermandad por las calles de Oliva.
