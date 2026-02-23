El Tavernes se mantiene tercero pese a la derrota frente al Ribarroja

La UE Tavernes perdió por 0-3 el domingo pasado en casa contra el Ribarroja CF el partido correspondiente a la jornada 22 de la Lliga Comunitat.

El resultado lo dice todo en un encuentro entre el segundo y el tercer clasificado. Al Tavernes le costó mucho conseguir los puntos en el Camp Municipal, a lo que hay que unir el partido jugado el miércoles anterior de La Nostra Copa que quizá le pasó factura. Pero el equipo vallero no estuvo a su altura habitual. Eso es fútbol y así se vio en el juego y resultado.

La primera mitad fue sin goles, sin ocasiones con dos equipos que se temían. El juego era igualado aunque el Ribarroja demostró hechuras de gran equipo ante un Tavernes que lo intentó pero le faltó llegada e intensidad en algunos lances.

Minuto de silencio. / José Juan.

En la segunda mitad, con los visitantes más entonados y con más llegada hicieron valer sus tres ocasiones claras ante un Tavernes que le faltó más empuje. Se sumó la lesión de un jugador que hizo que el equipo no encontrara nunca el ritmo del partido ante un gran equipo rival, con una victoria clara que no admite ninguna duda.

Pero un borrón no quita la gran campaña del Tavernes. Ahora a recuperarse, ya que el equipo sigue tercero en la tabla, debe pasar página y no debe de bajar la guardia.

La afición reconoció que su equipo lo intentó pero el rival fue superior en todos los aspectos y supo aprovechar sus ocasiones, en que se dieron muchas facilidades, algo que no es normal en el equipo vallero. El Tavernes tuvo dos en los minutos finales por parte de Héctor y de Blasco que no cambiaron el signo del partido, poco para vencer a un equipo como el Riba-roja.

Se guardó un emotivo minuto de silencio por el fallecimiento de Pascual Enguix Sales, exjugador del equipo vallero que falleció la semana anterior.