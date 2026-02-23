Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xeraco repartirá pañuelos verdes y habilitará zonas sin petardos en Fallas para proteger a los perros de la pirotecnia

El consistorio se suma a la campaña impulsada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia

Cartel distribuido por el Ayuntamiento de Xeraco.

Saray Fajardo

Gandia

No hay Fallas sin pirotecnia. Sin embargo, no toda la sociedad vive del mismo modo el estruendo de un petardo. Los animales, y especialmente los perros, son muy sensibles a este ruido. Por ello, el Ayuntamiento de Xeraco se suma a la campaña "Pañuelo verde, paseo tranquilo", puesta en marcha por el Colegio Oficial de Veterinarios de València para proteger a los animales durante las fiestas josefinas.

El consistorio repartirá pañuelos verdes que identificarán a los perros sensibles al ruido de los petardos. Las personas interesadas podrán recoger este distintivo en Veterinario Xeramics.

Además, el consistorio también ha anunciado que creará zonas libres de pirotecnia para que los propietarios y las mascotas puedan pasear tranquilamente. Concretamente, no se podrán disparar petardos detrás del cementerio y en la playa, con el objetivo de cuidar a los animales y convertir las Fallas en una fiesta "respetuosa para todos y todas".

La campaña se inició en València, en colaboración con la Concejalía de Bienestar Animal, durante las fiestas de 2025 con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre el miedo que muchos perros experimentan debido a los petardos, especialmente durante las celebraciones de Fallas.

Como signo distintivo para ayudar a identificar a los perros sensibles al ruido, se han diseñado unos pañuelos verdes que incluyen el logotipo del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de València.

