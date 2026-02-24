El alcalde de Gandia delega en Picornell la presidencia del Comité de Seguridad de la Información para frenar los ataques cibernéticos

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha revocado las competencias que tenía el concejal del gobierno Adrián Vila como presidente del Comité de Seguridad de la Información, un organismo que presidirá a partir de ahora el también edil Miguel Ángel Picornell.

El Comité de Seguridad de la Información tiene como principal objetivo frenar los ataques a los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Gandia. Tiene atribuciones en informática, transparencia y gobierno abierto y archivo administrativo. Desde el año pasado lo presidía Vila. De esta reordenación interna, tal y como establece la normativa vigente, se dará cuenta en el próximo pleno municipal, el de marzo.

El PP considera que este cese se debe a la polémica denunciada por los populares en torno a la filtración de datos personales de diez mil gandienses correspondientes a la campaña de los cheques al consumo. El Gobierno de Gandia abrió una investigación al respecto.

El portavoz del PP, Víctor Soler, considera que el cese es "una muestra inequívoca de la responsabilidad del concejal Vila en la brecha de seguridad de la campaña de los cheques, quien, en lugar de adoptar medidas o asumir errores, optó por culpar al PP para eludir responsabilidades".

Soler celebra que el gobierno socialista “tome medidas en lugar de echar balones fuera” e insiste en la necesidad de “utilizar los organismos de forma responsable, para proteger la seguridad de nuestros vecinos y no para convertirlos en chiringuitos al servicio de quienes tienen carnet socialista”.