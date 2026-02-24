Carlos Espí renueva con el Levante UD: El delantero de Tavernes de la Valldigna seguirá hasta 2028
Ambas partes han ampliado su vinculación contractual después de que el delantero valenciano haya alcanzado el número de partidos estipulado en su contrato
El Levante UD tiene Carlos Espí para rato. El delantero de Tavernes de la Valldigna mantiene su vinculación con el club granota hasta 2028. Así lo ha anunciado el club en un comunicado, en el que señala que ambas partes "han ampliado su vinculación contractual hasta el mes de junio de 2028 después de que el delantero valenciano haya alcanzado el número de partidos estipulado en su contrato, activándose así de manera automática su renovación".
Espí ha demostrado ser un jugador relevante en el equipo pese a los pocos minutos disfrutados. Ya lo demostró en su debut en el Ciutat de València, donde en sólo cuatro minutos firmó su primer gol al final de la temporada 2023-2024. La temporada pasada terminó con cuatro goles, que fueron decisivos para conseguir el anhelado ascenso a Primera División.
En la Copa del Rey disputó el único partido como titular en la presente temporada con un doblete ante el Orihuela en la primera ronda del torneo. Ante el Sevilla CF en el Sánchez Pizjuán firmó su primer tanto en Primera División tras su salida al césped en el minuto 65.
El futbolista vallero afronta esta nueva etapa con la idea de meter más goles y disputar más minutos en el césped.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
- El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
- El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
- El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
- La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra