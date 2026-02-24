Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo gigafactoríaTeléfono DiputaciónCharangasFranquistas baloncestoIncendio camión AP-7Tiempo ValenciaMeteoróloga À Punt danaJulio César óperaBaliza V-16
instagramlinkedin

Carlos Espí renueva con el Levante UD: El delantero de Tavernes de la Valldigna seguirá hasta 2028

Ambas partes han ampliado su vinculación contractual después de que el delantero valenciano haya alcanzado el número de partidos estipulado en su contrato

Carlos Espírenueva hasta 2028.

Carlos Espírenueva hasta 2028. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Gandia

El Levante UD tiene Carlos Espí para rato. El delantero de Tavernes de la Valldigna mantiene su vinculación con el club granota hasta 2028. Así lo ha anunciado el club en un comunicado, en el que señala que ambas partes "han ampliado su vinculación contractual hasta el mes de junio de 2028 después de que el delantero valenciano haya alcanzado el número de partidos estipulado en su contrato, activándose así de manera automática su renovación".

Espí ha demostrado ser un jugador relevante en el equipo pese a los pocos minutos disfrutados. Ya lo demostró en su debut en el Ciutat de València, donde en sólo cuatro minutos firmó su primer gol al final de la temporada 2023-2024. La temporada pasada terminó con cuatro goles, que fueron decisivos para conseguir el anhelado ascenso a Primera División.

En la Copa del Rey disputó el único partido como titular en la presente temporada con un doblete ante el Orihuela en la primera ronda del torneo. Ante el Sevilla CF en el Sánchez Pizjuán firmó su primer tanto en Primera División tras su salida al césped en el minuto 65.

Noticias relacionadas y más

El futbolista vallero afronta esta nueva etapa con la idea de meter más goles y disputar más minutos en el césped.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
  2. Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
  3. Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
  4. Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
  5. El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
  6. El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
  7. El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
  8. La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra

Carlos Espí renueva con el Levante UD: El delantero de Tavernes de la Valldigna seguirá hasta 2028

Carlos Espí renueva con el Levante UD: El delantero de Tavernes de la Valldigna seguirá hasta 2028

Rafeta Díez, el piloto de Tavernes de la Valldigna, triunfa en Cheste con una victoria en homenaje a su padre fallecido

Rafeta Díez, el piloto de Tavernes de la Valldigna, triunfa en Cheste con una victoria en homenaje a su padre fallecido

Tavernes de la Valldigna esteriliza a más de mil gatos callejeros en los últimos cuatro años

Tavernes de la Valldigna esteriliza a más de mil gatos callejeros en los últimos cuatro años

Cuenta atrás para el nuevo colegio de Xeraco

El alcalde de Gandia delega en Picornell la presidencia del Comité de Seguridad de la Información para frenar los ataques cibernéticos

Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores

La Policía Local de Gandia refuerza su preparación con cursos de reanimación infantil

La Policía Local de Gandia refuerza su preparación con cursos de reanimación infantil

Almiserà reprendrà la urbanització Monte Vernissa després de 50 anys de paràlisi

Almiserà reprendrà la urbanització Monte Vernissa després de 50 anys de paràlisi
Tracking Pixel Contents