Carlos Espí renueva con el Levante UD: El delantero de Tavernes de la Valldigna seguirá hasta 2028

El Levante UD tiene Carlos Espí para rato. El delantero de Tavernes de la Valldigna mantiene su vinculación con el club granota hasta 2028. Así lo ha anunciado el club en un comunicado, en el que señala que ambas partes "han ampliado su vinculación contractual hasta el mes de junio de 2028 después de que el delantero valenciano haya alcanzado el número de partidos estipulado en su contrato, activándose así de manera automática su renovación".

Espí ha demostrado ser un jugador relevante en el equipo pese a los pocos minutos disfrutados. Ya lo demostró en su debut en el Ciutat de València, donde en sólo cuatro minutos firmó su primer gol al final de la temporada 2023-2024. La temporada pasada terminó con cuatro goles, que fueron decisivos para conseguir el anhelado ascenso a Primera División.

En la Copa del Rey disputó el único partido como titular en la presente temporada con un doblete ante el Orihuela en la primera ronda del torneo. Ante el Sevilla CF en el Sánchez Pizjuán firmó su primer tanto en Primera División tras su salida al césped en el minuto 65.

El futbolista vallero afronta esta nueva etapa con la idea de meter más goles y disputar más minutos en el césped.