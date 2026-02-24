El colapso de la ITV de Gandia retrasa más de tres meses la obtención de citas

Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la provincia de Valencia se encuentran, en la mayoría de casos, saturadas. El colapso de estos centros ITV provoca colas interminables, citas imposibles de conseguir y conductores desesperados al ver cómo el calendario avanza más rápido que los turnos disponibles, por lo que, en muchas ocasiones, optan por buscar otras estaciones más lejanas, pero menos colapsadas. A todo ello se suman los días festivos de Fallas y Semana Santa, que agravan aún más la acumulación de retrasos.

La situación actual no es muy diferente en la estación de Gandia. Aunque las colas no son muy largas en el propio recinto, conseguir una cita en la ITV de Gandia se ha convertido en una especie de lotería.

En la mayoría de ocasiones, los propietarios de los turismos apuran hasta el último momento —intentan aprovechar los días libres— para pasar la ITV, pero no siempre la primera fecha disponible es la deseada. La estación de ITV de Gandia, el único centro situado en la Safor, no dispone de citas hasta mayo, según pudo comprobar ayer este diario a través de la página web de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos.

Como se recoge en la página SITVAL, este centro no tiene fechas hasta al menos dentro de 45 días, especialmente para los turismos diésel y gasolina, los más demandados. La web solo muestra las citas liberadas en los próximos tres meses, por lo que, en el caso de Gandia, no hay ningún horario disponible en febrero, marzo y abril. Cabe señalar que la situación puede variar, ya que pueden producirse cancelaciones o liberarse citas, por lo que los técnicos recomiendan consultar la web diariamente. Además, en algunos casos, las estaciones reservan algunas franjas horarias para los vehículos que acuden sin cita previa.

Otras estaciones

La situación que vive Gandia también se repite en Alzira, otra de las estaciones más utilizadas por los vecinos de la comarca debido a su proximidad. En este caso, es posible acceder a una cita a partir del 20 de abril, con disponibilidad en varias franjas horarias. Massalfassar, por su parte, es otro de los centros con mayor saturación de la provincia, aunque también atiende sin cita, según disponibilidad.

Por el contrario, las estaciones de Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Campanar (València), Catarroja o Llíria disponen de turnos en menos de 30 días. En estos centros, los turismos pueden pasar la ITV tras la semana de Fallas e incluso en los próximos días.

Ante el colapso generalizado, SITVAL recuerda en su web que es el único canal oficial para solicitar cita para la inspección del vehículo. Además, y para evitar el conocido mercado negro de citas ITV, los conductores deben pagar previamente la revisión y adjuntar datos como la matrícula del vehículo o el nombre y contacto del propietario.