Gandia y tres entidades bancarias lanzan una nueva medida para facilitar el acceso a la vivienda

El Gobierno de Gandia sigue incorporando medidas al Plan Municipal de la Vivienda para fomentar el alquiler, la construcción de viviendas, además del acceso a la financiación necesaria.

El alcalde, José Manuel Prieto, y el concejal de Vivienda, Salvador Gregori, mantuvieron el lunes una reunión con representantes de tres entidades bancarias para reforzar la colaboración. El encuentro finalizó con el acuerdo para la firma de un protocolo que garantice el intercambio de información sobre los avales del ICO y del Instituto Valenciano de Finanzas.

De este modo la ciudadanía podrá conocer dónde se puede obtener una financiación del 100% para la compra de la primera vivienda, especialmente en el caso de personas de hasta 45 años.

Prieto declaró que esta medida permitirá que desde las oficinas municipales se ofrezca esta información. "El objetivo es facilitar el papel de mediación con todos aquellos agentes que pueden intervenir para hacer más fácil el acceso a la vivienda", dijo.

Prieto también subrayó el trabajo que se está realizando desde el inicio de la legislatura para afrontar el que ha definido como “uno de los retos más importantes de nuestra sociedad, como es el acceso a la vivienda”. “Hemos puesto en marcha medidas que han marcado el camino del que creamos que tienen que hacer todas las administraciones, también los ayuntamientos, aunque no tengamos todas las competencias”.

El alcalde recordó los incentivos fiscales como la bonificación del 95% del ICIO para promotores y constructores de viviendas de protección pública, así como la puesta a disposición de las empresas de parcelas municipales donde se pueda construir tanto vivienda libre como protegida.

También destacó las medidas de estímulo para los propietarios que decidan poner sus pisos en alquiler, asegurando la cobertura en caso de impago y ofreciendo ayudas para reformar aquellas viviendas que no estén en condiciones de ser habitables.

En paralelo, Prieto incidió que el ayuntamiento continúa adquiriendo viviendas a través de Sareb y promoviendo nuevas construcciones públicas, especialmente en el distrito de Santa Anna, que será uno de los primeros a contar con viviendas de obra nueva.

Proyecto de vida

Por su parte, Gregori valoró el acuerdo: "Tan importante es que existan los mecanismos como que la gente sepa que están a su alcance y pueda acceder a la información necesaria”. “La vivienda es una prioridad y tenemos que continuar trabajando en todos los ámbitos posibles y dentro del límite de nuestras competencias para que nuestros vecinos tengan la oportunidad de hacer realidad su proyecto de vida en Gandia”.

Al respecto, desde el PP su portavoz, Víctor Soler, aseguró que “fue a través del Plan Vive, de la Generalitat, donde nació la iniciativa de los avales para comprar la primera vivienda que ahora Prieto vende como suya". Soler aprovechó para volver a pedir al alcalde que la ciudad se sume a este plan “que ya ha traído grúas a Gandia y ha puesto en marcha la construcción de 225 viviendas públicas ante la evidente necesidad existente".