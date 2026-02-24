El incendio de un camión obliga a cortar la AP-7 a la altura de Tavernes de la Valldigna
El siniestro ha ocurrido esta mañana en sentido València y hay un itinerario alternativo por la N-332
Gandia
El incendio de un vehículo ha obligado a la Guardia Civil de Tráfico a cortar la autopista AP-7, sentido València, a la altura de Tavernes de la Valldigna.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el incendio del vehículo pesado ha tenido lugar esta mañana y, como consecuencia, se ha cortado la AP-7 en sentido València, en el punto kilométrico 572-565.
Alternativamente se ha establecido un desvío por la N-332, a la altura de Xeraco, indicaron las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
- El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
- El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
- El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
- La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra
Audi Motor Pacífico presenta el nuevo Audi Q3 SUV y Q3 Sportback en un exclusivo evento en la Casa de la Marquesa de Gandia
Un proyecto de Audi Motor Pacífico