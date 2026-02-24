Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Teléfono DiputaciónCrimen BenimàmetFranquistas baloncestoTraje Marta MercaderCarmen Prades CridaCoches chinos eléctricosFelipe VI ValènciaCentros danaFelicidad y riqueza
instagramlinkedin

El incendio de un camión obliga a cortar la AP-7 a la altura de Tavernes de la Valldigna

El siniestro ha ocurrido esta mañana en sentido València y hay un itinerario alternativo por la N-332

Mapa de situación.

Mapa de situación. / DGT

Josep Camacho

Gandia

El incendio de un vehículo ha obligado a la Guardia Civil de Tráfico a cortar la autopista AP-7, sentido València, a la altura de Tavernes de la Valldigna.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el incendio del vehículo pesado ha tenido lugar esta mañana y, como consecuencia, se ha cortado la AP-7 en sentido València, en el punto kilométrico 572-565.

Noticias relacionadas

Alternativamente se ha establecido un desvío por la N-332, a la altura de Xeraco, indicaron las mismas fuentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents