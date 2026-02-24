El incendio de un camión obliga a cortar la AP-7 a la altura de Tavernes de la Valldigna

El incendio de un vehículo ha obligado a la Guardia Civil de Tráfico a cortar la autopista AP-7, sentido València, a la altura de Tavernes de la Valldigna.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el incendio del vehículo pesado ha tenido lugar esta mañana y, como consecuencia, se ha cortado la AP-7 en sentido València, en el punto kilométrico 572-565.

Noticias relacionadas

Alternativamente se ha establecido un desvío por la N-332, a la altura de Xeraco, indicaron las mismas fuentes.