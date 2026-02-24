Las obras del nuevo colegio de Xeraco empezarán a finales de marzo
El plazo de ejecución es de 14 meses y la inversión supera los ocho millones de euros
Las obras para retomar y acabar el nuevo colegio de Xeraco empezarán a finales de marzo, con un plazo de ejecución de 14 meses. Los trabajos, dentro del plan Edificant, fueron adjudicados por más de 8 millones de euros a la UTE formada por las empresas Urdecon y Azia Levante.
Los técnicos de la empresa constructora y de la dirección facultativa, junto al alcalde, Avelino Mascarell, y la concejala de Educación, Amparo Barrios, visitaron recientemente la parcela para coordinar y planificar el inicio de las obras.
La inversión inicial, en 2020, era de 6,5 millones, pero la Generalitat tuvo que hacer un suplemento de más de dos millones de euros tras el incremento de materiales, las consecuencias de la guerra de Ucrania y una modificación del proyecto con el fin de construir un colector de pluviales.
Las obras arrancaron en 2022 pero, con la estructura levantada, se paralizaron en 2024 al no poder seguir adelante la empresa que las estaba llevando a cabo.
El objetivo es construir un nuevo centro educativo que reúna en un mismo espacio al alumnado de Infantil y al de Primaria, ya que hasta ahora ambos ciclos están separados en edificios situados a un kilómetro de distancia.
