La Policía Local de Gandia refuerza su preparación con cursos de reanimación infantil

Más de un centenar de agentes de la Policía Local de Gandia han completado durante el último mes su formación teórica y práctica en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y en el manejo de Desfibriladores Semiautomáticos (DESA). La formación se ha complementado con técnicas de reanimación cardiopulmonar pediátrica, que han sido impartidas por el doctor Alejandro Fernández y avalada por el Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal.

El compromiso de la Policía Local de Gandia con la cardioprotección ciudadana se remonta al año 2014. Desde hace más de una década, se ha mantenido un programa de reciclajes formativos continuos dirigidos por el instructor oficial Óscar Bolo. La escuela de Gandia es actualmente la única policía local reconocida como centro acreditado por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) para impartir formación a personal no sanitario como primer interviniente.

En paralelo, en los últimos años se ha reforzado la dotación de desfibriladores en todas las patrullas policiales y se han puesto en marcha talleres educativos en centros escolares, ampliando así la estrategia municipal de prevención y sensibilización.

La importancia del primer interviniente

"La parada cardíaca es la principal causa de mortalidad en el mundo y se produce en más del 70% de los casos fuera del ámbito hospitalario”, ha explicado el doctor Alejandro Fernández. El especialista advierte que en España las tasas de supervivencia apenas llegan al 8%, por lo que “la rápida actuación del primer interviniente que presencia una parada cardíaca es clave”.

En este contexto, la formación de un colectivo como la Policía Local cobra un sentido vital, ya que permite una intervención inmediata, coordinada con el 112 y eficaz para aumentar las posibilidades de supervivencia. El doctor subraya, además, que la cardioprotección debe entenderse como “una política pública de prevención y salud comunitaria” y destaca que el hecho de que los agentes hayan ampliado su formación para actuar también en casos que afectan a bebés y niños “refuerza su grado de implicación y nos compromete a continuar avanzando hacia una ciudad cardioprotegida”.

Compromiso con la formación continua

La concejala de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, ha destacado que “la seguridad también es saber actuar cuando cada segundo cuenta”. En este sentido, ha subrayado que “desde el ayuntamiento mantenemos un compromiso firme con la formación continua de nuestros agentes porque invertir en conocimiento es invertir en vidas”.

La edil ha añadido que “queremos que la Policía Local de Gandia esté siempre preparada para afrontar cualquier situación de emergencia y eso implica continuar ampliando su capacitación con formación especializada y actualizada”. Asimismo, ha asegurado que el objetivo del gobierno local es “seguir trabajando para que nuestros agentes dispongan de más herramientas, más conocimientos y más recursos que les permitan salvar vidas, especialmente en situaciones tan sensibles como las que afectan a menores”.

El comisario jefe de la Policía Local de Gandia, José Martínez Espasa, ha explicado que los retos de futuro pasan por extender la educación en RCP a todos los centros escolares, crear espacios cardioprotegidos en clubes deportivos y consolidar una red de desfibriladores accesibles las 24 horas del día. “En campos como este, el conocimiento y los recursos son fundamentales para conseguir el objetivo final, que no es otro que salvar vidas”.