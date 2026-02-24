Potries agotará la vía judicial para exigir a la Generalitat la residencia de mayores

El alcalde de Potries, Sergi Vidal, agotará "todas las vías judiciales posibles" para que la Generalitat construya en su localidad la residencia pública y centro de día prometida. El centro comarcal estaba previsto en el Plan Convivint desde la anterior legislatura, la del Botànic, pero finalmente fue suprimido hace un año por el actual Consell del PP, cuando Potries ya había comprado y cedido unos terrenos e incluso había encargado la redacción del proyecto.

Sergi Vidal explicó que el ayuntamiento mantiene dos recursos contencioso-administrativos que siguen su trámite y confía en que finalmente la Justicia obligue al Consell a reconsiderar su posición. "Los servicios jurídicos municipales han pedido documentación a la Generalitat y no la han aportado, por lo que algo no se ha hecho bien del todo", ha precisado durante una rueda de prensa.

El alcalde se ha mostrado, por tanto, convencido de ir "hasta el final" y no descarta pedir una compensación económica a la Generalitat Valenciana, pero considera que "ahora lo urgente es batallar porque la residencia sea una realidad".

"En estos dos últimos años he intentado tener varias reuniones con la consellera y cargos de la Generalitat y no han entrado en razón, por lo que creo que es el momento de que vía judicial y también de la movilización social", ha añadido.

Manifestación social

El alcalde hizo estas consideraciones este martes en una rueda de prensa en Gandia, frente a la sede de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, en la que estuvo acompañado por representantes de entidades cívicas que apoyan la reivindicación, y que además estarán en una protesta convocada para este viernes por el ayuntamiento en Potries, a las 19 horas, en la plaza del País Valencià.

Se trata de la coordinadora del CDR La Safor, Blanca Llorca, el presidente de la Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor, Alfredo Cortell, y la presidenta de la Unió Democràtica de Pensionistes Safor, Rosa Germán. También apoya la protesta la Plataforma Dependència i Diversitat Funcional, que preside Emilio García, y no pudo acudir.

Blanca Llorca señaló que es "una cuestión de derechos, dignidad y justicia social para las personas mayores de la comarca, no hablamos de un privilegio". Llorca añadió que desde el CDR La Safor "defendemos un modelo de servicios públicos de proximidad, arraigados al territorio y que eviten el desplazamiento de las personas mayores".

Alfredo Cortell instó a la gente mayor "a despertar y a actuar en consecuencia, porque el modelo neoliberal de la derecha es el de recortes en servicios sociales".

Para Rosa Germán "los mayores hemos trabajado mucho y hemos pagado muchos impuestos para poder tener un final de vida digno, las residencias privadas son muy caras, imposibles de pagar", y cree que "cada pueblo debería tener al menos un centro de día de mayores público".

Por otra parte, Sergi Vidal espera que se apunten más entidades a esta causa y ha cursado una invitación a todos los alcaldes de la Safor,para que acudan este viernes a Potries. Los alcaldes de Ador y Palma de Gandia ya han confirmado su asistencia. También se ha iniciado una campaña de recogida de firmas.

La residencia anulada en Potries contemplaba 110 plazas, 70 plazas nocturnas y otras 40 diurnas. Con un presupuesto de 17 millones de euros, y era la mayor inversión de la Generalitat en la historia de este pequeño municipio de la Safor, con una población en su mayoría envejecida.

Cabe recordar que el Consell del PP también suprimió otros proyectos previstos en el plan Convivint en Oliva y en Tavernes de la Valldigna.