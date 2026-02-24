Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así queda el calendario escolar estas Fallas en la Safor

En Gandia será no lectivo el 16, pero el 20 los niños tendrán que volver a clase

Los menores de Tavernes serán los que más disfruten de las fiestas josefinas

Oliva sigue pendiente de la resolución

Centenares de falleros y falleras en la plaza de Tavernes de la Valldigna durante la entrega de premios.

Centenares de falleros y falleras en la plaza de Tavernes de la Valldigna durante la entrega de premios. / Levante-EMV

Josep Camacho

Gandia

Este curso escolar, en contra de lo que venía siendo habitual, la Conselleria de Educación con carácter general sólo había marcado para la semana fallera como no lectivo el jueves, 19 de marzo. Sin embargo, a principios de año la Generalitat, para el caso de València ciudad, rectificó y accedió a que los escolares del "cap i casal" tuvieran fiesta también el lunes, 16.

Esto levantó los recelos de otras ciudades valencianas falleras. Tras conocer la noticia de València los ayuntamientos rápidamente reunieron a sus respectivas comunidades educativas y presentaron recursos a la Conselleria, respaldados además por sus Juntas Locales Falleras. Educación ya ha resuelto, aunque no ha dejado a todos igual de contentos.

En Gandia se pidió el lunes, 16 de marzo, por formar parte del programa de actos. La Conselleria ha respondido favorablemente, por lo que sí será festivo escolar. Los días 17, 18 y 19 de marzo también serán no lectivos pero el viernes, 20 de marzo, habrá que volver a clase.

Oliva solicitó el martes, 17 de marzo, porque el viernes, 20, ya lo tenía aprobado como no lectivo, dentro de los tres días que puede marcar el Consell Escolar Municipal. Pero la Conselleria lo ha rechazado y sólo autoriza a ese 20 como día libre. El ayuntamiento ha vuelto a recurrir, argumentando que ese día es la Ofrenda y se dispara una "mascletà", pero están pendientes de conocer la resolución definitiva.

En Tavernes de la Valldigna no han necesitado apelar a la Conselleria, porque ya lo tenían todo resuelto. El 16 de marzo sí que habrá clase, pero el resto de la semana, incluyendo el viernes, será fiesta para los escolares, y aquí también se contempla el 18 de marzo como un festivo local, es decir, para toda la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Ahora bien, en todos los casos, debido a estos festivos, el curso se alargará un día más y acabará el 22 de junio.

Así queda el calendario escolar estas Fallas en la Safor

Carlos Espí renueva con el Levante UD: El delantero de Tavernes de la Valldigna seguirá hasta 2028

Rafeta Díez, el piloto de Tavernes de la Valldigna, triunfa en Cheste con una victoria en homenaje a su padre fallecido

Tavernes de la Valldigna esteriliza a más de mil gatos callejeros en los últimos cuatro años

