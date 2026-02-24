Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rafeta Díez, el piloto de Tavernes de la Valldigna, triunfa en Cheste con una victoria en homenaje a su padre fallecido

El vallero se proclamó vencedor y líder del campeonato

Rafeta Díez, durante el campeonato.

Rafeta Díez, durante el campeonato. / Levante-EMV

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Domingo de ensueño para Rafeta Díez y su equipo Team Ferró tras la caída sufrida durante la carrera del 25 de enero, cuando el piloto vallero ganó la primera manga y quedó cuarto en la segunda,

Rafeta vivió el pasado domingo la segunda prueba en Cheste, después de los entrenamientos cronometrados, en los que consiguió el mejor tiempo tras entrar en boxes y recibir instrucciones de su entrenador que le hicieron mejorar.

Ya en la prueba, en la primera manga, salió en primera posición liderando la misma y entrando destacado. En la segunda manga, muy similar a la primera, se proclamó vencedor y líder del campeonato.

Tras la gesta, Rafeta se encontraba radiante de felicidad y dio las gracias a todos. Tampoco quiso olvidar a sus patrocinadores base importante de sus logros. Dedicó la prueba a su padre fallecido hace más de un año, Rafa Diez "Ferro". La próxima prueba será en Cartagena el 22 de marzo.

