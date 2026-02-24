Tavernes de la Valldigna esteriliza a más de mil gatos callejeros en los últimos cuatro años

El Gobierno de Tavernes de la Valldigna sigue apostando por una "gestión responsable, ética y eficiente" de las colonias felinas del municipio, para de mejorar la calidad de vida de los gatos comunitarios y fomentar una convivencia adecuada o respetuosa en el entorno urbano.

Este programa, basado en el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) llega ya a su cuarto año de funcionamiento con inversión de fondos municipales y gracias a ello se han esterilizado más de un millar de gatos.

En concreto, en 2025 fueron 312 gatos callejeros, entre machos y hembras, "lo cual permite un control ético de la población felina y una reducción progresiva de problemas asociados a la superpoblación", informaron fuentes municipales.

En el año 2025 también atendieron 16 asistencias de urgencia, principalmente por atropellos y otras incidencias graves, así como 87 consultas veterinarias, relacionadas con fracturas óseas, infecciones, ácaros, extracciones dentales, resfriados y tumores, entre otras patologías.

En la actualidad, Tavernes cuenta con 22 colonias felinas censadas, todas ellas con su correspondiente persona alimentadora autorizada. Estas alimentadoras disponen de un carné acreditativo facilitado por el ayuntamiento y se encargan de la alimentación, la limpieza del espacio y el traslado de los animales al veterinario cuando es necesario. Todas las hembras de las colonias están esterilizadas y la mayoría de los machos también, hecho que garantiza la estabilidad y el bienestar de los grupos.

Además de la colaboración con la Associació Animalista, el ayuntamiento cuenta con el apoyo de un equipo de voluntarias denominado ‘la brigada gatuna’ que desarrolla una tarea fundamental en la captura de ejemplares de colonias censadas o gatos itinerantes. Estas actuaciones incluyen el traslado en el veterinario para su esterilización y desparasitación, y posterior retorno en su zona o colonia de origen.

Zonas rurales y agrícolas

El servicio se extiende también en zonas rurales o agrícolas, donde se han detectado colonias formadas a raíz de la alimentación puntual por parte de la ciudadanía. Aunque estos gatos no pertenecen a colonias censadas, son considerados gatos comunitarios, y por eso la Unidad de Bienestar Animal de la Policía Local, conjuntamente con ‘la brigada gatuna’, se desplaza hasta el lugar para evaluar la situación y proceder, si hace falta, a la captura y esterilización de los animales.

Para facilitar todas estas actuaciones el ayuntamiento ha adquirido jaulas de captura, redes, guantes y otros materiales específicos, que utilizan tanto los voluntarios como la unidad de la Policía Local, para mejorar la eficacia del servicio.

La clave del éxito de estas actuaciones es gracias a la implicación, trabajo y colaboración de todas las partes implicadas en este programa en el que participan la Associació Animalista, ‘la brigada gatuna’, las personas alimentadoras y los agentes de la Unidad de Bienestar Animal de la Policía Local, a quien el ayuntamiento vallero quiere agradecer su tarea y su compromiso con el bienestar animal y la convivencia responsable entre la ciudadanía y los animales en los espacios urbanos.