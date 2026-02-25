Almoines habilita por primera vez puntos de intercambio gratuito de libros

El Ayuntamiento de Almoines ha instalado tres casetas de madera que funcionan como puntos de intercambio gratuito de libros. Están pensadas para que cualquier persona pueda depositar allí un libro que ya haya leído o coger otro que le interese con el objetivo de fomentar la lectura entre los vecinos.

Las casetas están ubicadas en diferentes puntos estratégicos y transitados del pueblo. El alcalde, Joan Cardona, explica que los lugares escogidos fueron consensuados con la oposición. Estos son el polideportivo y las plazas Major y Joaquim Deusa, esta última cuenta con actividades infantiles.

Cardona añade que el objetivo es "fomentar la lectura, la convivencia y el intercambio entre los vecinos, y crear la costumbre de acudir a estos puntos". Al mismo tiempo, hace un llamamiento a "cuidar el material para que todos podamos disfrutar de este servicio".

Las casetas se instalaron el martes y este miércoles se ha empezado a darle difusión. Por ahora el ayuntamiento no ha puesto libros, pero si la cosa no se anima por parte de los propios vecinos, sacarán algunos que tiene de reserva la biblioteca municipal.

Esta iniciativa es pionera en la localidad pero se ha experimentado con éxito en municipios de la Safor, como en Potries, donde ya lleva un tiempo.

Por otra parte, el Gobierno local ultima las obras de rehabilitación del edificio de las escuelas viejas, que podrían estar dentro de un par de meses. Se trata de un ambicioso proyecto para reconvertir el antiguo colegio en un edificio polivalente. Se destinará sobre todo a albergar las numerosas asociaciones del pueblo. Además, la parte de arriba cumple la normativa para impartir formaciones.

La reforma ha sido larga puesto que se ha ido haciendo con subvenciones periódicas de la Diputación. Ha durado unos cinco años. Durante este tiempo se han invertido 1,2 millones de euros, de los cuales 400.000 euros con fondos propios.