La asociación de Alzheimer gana atención y recursos al convertirse en centro de día

El Centro de Alzheimer AFA la Safor-Gandia, situado en el barrio de Santa Anna, dará un paso decisivo la próxima semana. La Generalitat Valenciana ha autorizado su transformación en centro de día, un anuncio que mejorará la atención de los usuarios y de sus propias familias.

El Ayuntamiento de Gandia ya inició los primeros trámites para llevar a cabo esta conversión hace casi una década, pero fue en julio de 2025 cuando se impulsó el expediente de manera decisiva por parte del consistorio. El trabajo culminó a principios de enero, cuando se emitió la resolución favorable por parte del Consell. Tanto el consistorio como el centro agradecen este paso adoptado por la Dirección General de Dependencia y de las Personas Mayores, que permitirá ampliar las prestaciones.

La dirección del centro ultima los preparativos, ya que comenzará a funcionar a partir del 2 de marzo. "Están siendo días muy ajetreados, pero va a suponer un gran cambio", reconoce la presidenta de la asociación, Rosa Genís.

El cambio de denominación supone una transformación profunda para el centro, las familias y los pacientes, ya que ahora no solo serán una herramienta de apoyo, información y talleres terapéuticos, sino que este espacio se convierte en un centro sociosanitario acreditado, que permitirá una atención integral de lunes a viernes, siempre bajo supervisión médica.

Genís reitera la importancia de esta transformación, ya que el centro podrá atender hasta 40 pacientes de lunes a viernes. En otras palabras, los usuarios podrán disponer de una mayor atención durante los cinco días lectivos. "Los pacientes ya estaban llevando a cabo trabajos de estimulación cognitiva, pero durante unas horas concretas. Si antes atendíamos a un enfermo durante tres horas y dos días a la semana, ahora tendrán más tiempo y más apoyo, por lo que podremos ofrecerles talleres y actividades que antes, por falta de tiempo, no podíamos", explica.

La directora del centro explica que estos meses serán "de adaptación", tanto para los trabajadores como para las familias. En sus palabras, "el entorno también se tendrán que adaptar porque los atenderemos durante más tiempo aquí". Concretamente, los pacientes podrán recibir más terapias y participar en un mayor número de actividades y talleres, por lo que el equipo podrá centrarse más en cada usuario.

Lista de espera

Este centro comarcal se ha convertido en uno de los más demandados de la provincia. La directora reconoce que hay lista de espera, por lo que el cambio les permitirá atender a más gente.

El aumento de usuarios ha comportado que el equipo ya se centre en la búsqueda de un nuevo espacio en el que poder desarrollar los talleres. Reivindica la importancia de atender a estas personas en las fases más tempranas. "Cuanto antes se empiece a trabajar con ellos, los resultados podrán ser mejores. Les decimos que, una vez se diagnostique el caso, vengan para poder ayudarles en todas las fases", indica. Añade: "Hay casos tempranos que les podemos ayudar en sus domicilios. Este es un recurso que piensa en el usuario".

Los usuarios, gracias a este cambio, podrán tener sus propias rutinas y disfrutar de un seguimiento constante por parte del centro. "La enfermedad avanza más lentamente si se atiende con tiempo y hay recursos, por lo que este cambio, aunque sea costoso, será importante", concluye.