La falla Vilanova de Gandia sale por primera vez de su calle: Estrenará carpa y casal en Sant Rafael

La Falla Vilanova de Gandia instalará este año una gran carpa en la calle Sant Rafael, ocupando el tramo entre Nou d'Octubre y la calle Alzira, junto al Torreó del Pi. Se habilitará un itinerario alternativo para el tráfico, desviándolo hacia la avenida República Argentina. La medida está consensuada con el ayuntamiento.

Y es que con más de 700 miembros, la falla empieza a quedarse pequeña. Otra novedad es que cambian de casal: cierran el de la calle Jaume Torres, y pasan a la misma calle Sant Rafael, ocupando el enorme bajo comercial esquinero que antes era una tienda de colchones, frente a Dormitienda, además un antiguo concesionario de coches.

Este podría ser el primer paso para que, en un futuro no muy lejano, los monumentos también se planten en la calle Sant Rafael y dejar despejada la calle Sant Francesc de Borja, en el centro histórico.

Así lo confirmó a este periódico el presidente de la comisión, Alejandro Bañuls, quien explicó que plantar en la Vilanova les cuesta cada año mucho dinero por las medidas de seguridad adicionales que deben adoptar. "La falla es cada vez más grande, el día de la Cremà alquilamos una grúa de 18 metros que sustenta las telas ignífugas, para no colgarlas en las fachadas, y eso, sumado a que son horas extra nocturnas, nos cuesta un dineral".

Otro argumento a favor de pasar a Sant Rafael es el peligro que supone plantar y quemar la falla en la Vilanova, un riesgo que asume cada año el presidente de la comisión, como máximo responsable, ante los seguros y las autoridades.

En 2025 la Vilanova se coronó por octavo año consecutivo con el premio a la Mejor Falla de Gandia.

El crecimiento del censo fallero es una realidad no sólo en la Vilanova sino entre todas las comisiones de la ciudad. En los últimos dos años ha crecido, dando por superados los efectos de la pandemia del covid.

Un ejemplo es l’Ofrena. La Federació de Falles lanzó una propuesta inicial de partirla en dos jornadas, pero finamente, para este año se ha acordado celebrarla como siempre en una tarde, aunque adelantándola media hora. Ahora bien, el acuerdo de asamblea es que si este año l’Ofrena acaba más tarde de las 22 horas, entonces en 2027 se hará en dos días. Y hay muchas probabilidades de que esto suceda así.