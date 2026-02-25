Récord de participación: más de 700 corredores se preparan para el Trail les Creus de Tavernes de la Valldigna

Tavernes de la Valldigna se prepara para acoger este sábado 28 de febrero la décima edición del Trail les Creus, organizado por el Centre Excursionista del municipio. La salida y la meta estarán situadas en la Plaza del País Valencià, epicentro de una jornada que promete emociones fuertes y paisajes espectaculares.

La prueba ha cerrado sus inscripciones este año con un total de 702 participantes, batiendo un nuevo récord para esta carrera de montaña, que ha crecido notablemente en popularidad gracias a su buena organización y los impresionantes paisajes de la Valldigna.

El programa de la jornada contempla tres modalidades:

Trail 22 km con 1.250 metros de desnivel positivo, salida a las 8:20 de la mañana.

con 1.250 metros de desnivel positivo, salida a las 8:20 de la mañana. Sprint Trail 12 km con 610 metros de desnivel positivo, salida a las 9:00.

con 610 metros de desnivel positivo, salida a las 9:00. Marcha 10 km con 590 metros de desnivel positivo, salida a las 9:10.

Para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas, 145 voluntarios del Centre Excursionista estarán distribuidos a lo largo del recorrido, junto a cuatro puntos de avituallamiento y diversos controles de seguridad. La organización hace especial hincapié en el cuidado del entorno, recordando a los participantes que lleven bolsas para no dejar residuos en las montañas.

La prueba cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tavernes, la Policía Local, Protección Civil y un servicio de ambulancia con médico y ATS, mientras que el cronometraje y la gestión de inscripciones correrán a cargo de Mychip, empresa especializada en eventos deportivos. Además, numerosas empresas locales y de la comarca participan con regalos y premios para los corredores.

El presidente del Centre Excursionista, Vicente Felis, ha expresado su ilusión y expectativas: “El trabajo ha sido y seguirá siendo intenso, pero esperamos que los visitantes de toda la Comunitat y de otras provincias se lleven una excelente impresión de la organización y disfruten de los paisajes y vistas impresionantes, tal como nos destacan año tras año los participantes”.