La resistencia de los vecinos de Benifairó de la Valldigna mantiene el cementerio vacío dos años después

Veinte años de gestiones, cinco de obras y dos desde su inauguración, pero solo cinco nichos ocupados. Ese es el balance del nuevo cementerio municipal de Benifairó de la Valldigna, que se estrenó en febrero de 2024, es decir, hace justo dos años.

Si hace un año solo había una mujer enterrada en el camposanto, ahora apenas se han sumado cuatro vecinos más. Aunque en la localidad fallecen alrededor de una veintena de personas al año, las familias mantienen su negativa a enterrar a sus seres queridos en este espacio alejado del núcleo urbano.

«La gente prefiere enterrarlos con un familiar en el cementerio viejo o, incluso, incinerarlos antes que ir allí», reconoce una vecina de la localidad. Aunque no existen motivos oficiales, la misma residente consultada explica que «el cementerio está muy lejos del núcleo urbano y, especialmente la gente mayor, tiene que acudir en coche». «Si le preguntas a cualquiera, te dirá lo mismo», añade.

El ayuntamiento, por su parte, desconoce los motivos por los que los vecinos descartan el uso de este camposanto. «No sé por qué los familiares no quieren enterrarle allí», se pregunta el alcalde de Benifairó, Marc Vercher. Apunta que en la localidad existe una tradición de, en sus palabras, «enterrar a los difuntos con sus familiares». «Aquí funciona mucho esta fórmula y quieren enterrarlos con los suyos. Sigue esa cultura funeraria», añade.

Por el momento, y desde su inauguración, el cementerio únicamente dispone de un bloque de unos 40 nichos, aunque el recinto está preparado para ampliarse hasta cerca de 400. «Hay para cien años más», bromea el alcalde, que explica que «cuando el módulo se llene, se pueden poner más, según las necesidades del municipio».

Exterior del cementerio municipal. / Saray Fajardo

Los vecinos consultados lamentan que no se haya ampliado el cementerio actual o se haya construido en otro punto más cercano. Cabe recordar que esta instalación sigue abierta, ya que se encuentran la mayoría de vecinos enterrados.

Ubicación lejana

El nuevo camposanto está ubicado a unos 500 metros. Para acceder al lugar, es necesario recorrer la carretera CV-6020, que conecta la localidad con la CV-50, obligando a los familiares a caminar junto a turismos y camiones. Además, el acceso no está señalizado —el propio navegador dirige a los conductores a un camino paralelo— y el recinto carece de espacio suficiente para aparcar. Además, este no se encuentra abierto al público, sino que son las familias quienes deben solicitar el acceso.

El primer edil de la localidad insiste en que el parque funerario «no está lejos de la localidad». Como él mismo explica, «caminando llegas en menos de diez minutos, pero tenemos la cultura de coger el coche para todo». Vercher, por otra parte, recuerda que «era el único punto en el que se podía construir, ya que no había más opciones».

«El proyecto del cementerio lleva más de diez años gestándose», afirma. La construcción de este nuevo camposanto se llevó a cabo tras años de gestiones, con problemas que se resolvieron mediante varias reuniones y trámites, así como otros asuntos que retrasaron la finalización del espacio. «Se hacía o nos quedábamos sin cementerio», recalca en alusión a las obras que se finalizaron tras una inversión de 300.000 euros procedentes de fondos de la Diputación de Valencia. Durante las obras, que arrancaron en 2019, se produjo una parálisis por la existencia de una torre eléctrica