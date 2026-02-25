El Ayuntamiento de Gandia ha conseguido reducir su deuda en cien millones en la última década, pasando de los 350 heredados en 2015 a los 250 millones actuales. Pese al esfuerzo realizado por el consistorio para reducir el cargo pendiente, el concejal de Hacienda reconoce que "la situación es delicada", aunque reitera que el equipo de gobierno "trabaja en buena línea".

A lo largo de estos diez años, el consistorio ha conseguido rebajar la deuda en un 33 %. Sin embargo, la Sindicatura de Comptes alerta que Gandia atraviesa una "situación financiera muy grave" al triplicar el límite de endeudamiento en el ejercicio 2023-2024.

El Tribunal de Cuentas señala en el informe de fiscalización, entre otros aspectos, que aunque técnicamente el consistorio cumple la normativa, la situación en ese ejercicio era preocupante, ya que su ratio de deuda es del 298,1 %, cuando el límite para considerar riesgo financiero es del 110 %. Añaden que las cifras muestran que "el ayuntamiento se encuentra en una situación financiera grave, con un nivel muy elevado de endeudamiento por cápita, total y financiero y con un ahorro neto negativo".

En el último presupuesto, como señaló el concejal de Hacienda, la ratio de deuda se sitúa en un 268 %, lo que supone una rebaja del 30 % en un año.

Por otra parte, el informe recoge que Gandia tiene compromisos muy grandes con el Fondo de Ordenación, es decir, préstamos que deben devolverse en importes muy elevados y durante muchos años, lo que "podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera futura".

Gregori recalca: "Vamos a seguir trabajando e invirtiendo en la ciudad". De hecho, durante 2025 se han utilizado fondos acumulados en ejercicios anteriores para ejecutar inversiones estratégicas. "Somos un modelo serio en la gestión económica", insiste. Lamenta que "en 2011 el PP debía 210 millones, pero en cuatro años llegaron a los 350 millones de euros". En sus palabras, "en cuatro años han sido los responsables del 40 % de la deuda".

Recomendaciones

La Sindicatura de Comptes ha propuesto una serie de mejoras al Ayuntamiento de Gandia para cambiar la situación. Entre ellas, recomiendan que el ayuntamiento "debe adoptar las acciones oportunas para promover la disolución" de entidades municipales sin actividad, revisar la documentación interna para evitar errores o incoherencias, analizar las deudas pendientes de cobro, mejorar el control de los proyectos financiados, elaborar un manual de funciones y responsabilidades, controlar mejor el dinero de los aparcamientos municipales o, entre otros, no entregar dinero en efectivo a personal o concejales, por lo que los pagos a justificar deben realizarse únicamente mediante cuentas bancarias municipales, no en efectivo ni en cuentas particulares.

"El Ayuntamiento de Gandia debería seguir con las medidas necesarias para reducir su nivel de endeudamiento con el objetivo de garantizar su sostenibilidad financiera en ejercicios futuros", concluye el informe de 2023-2024.

Por su parte, el concejal de Hacienda insiste en el trabajo realizado por el consistorio y la inversión de cerca de seis millones de euros en diversas actuaciones. "Vamos por el camino que toca. Nos han refinanciado la deuda en 45 años y el Gobierno de España aceptó nuestra primera propuesta para revertir la situación, pero es delicado", concluye.