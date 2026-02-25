“No son facturas, son cultura”: Tavernes defiende sus "llibrets" ante los nuevos criterios
La Junta Local Fallera denuncia que la resolución introduce criterios que, en la práctica, responden más a parámetros económicos que culturales
La Federació de Falles Junta Local Fallera de Tavernes de la Valldigna se ha sumado al movimiento iniciado por colectivos falleros de otras localidades para defender los tradicionales "llibrets" tras la reciente resolución publicada por la Generalitat Valenciana. Según el colectivo, esta resolución introduce criterios que, en la práctica, responden más a parámetros económicos que culturales, lo que ha generado preocupación entre las comisiones falleras.
La resolución establece que la falla podrá obtener hasta 20 puntos por la originalidad del formato del "llibret". En concreto, el criterio de “presentación y diseño” valora aspectos como la calidad de la edición, la composición tipográfica, la reproducción de imágenes, la calidad del papel, la impresión, la encuadernación y, finalmente, la innovación y originalidad en la maquetación y diseño del libro.
No obstante, la Junta Local Fallera de Tavernes lamenta que, a raíz de estas normativas, "estos premios se han convertido en unos galardones culturales en los que el peso de los criterios económicos y cuantitativos resulta determinante, por encima de su valor artístico y patrimonial".
El colectivo reclama, por tanto, la aplicación de “criterios más justos y coherentes con el verdadero valor cultural de los llibrets” y subraya que estos no deben entenderse como simples documentos o facturas, sino como auténticos testimonios de cultura, lengua y memoria de la fiesta. Con esta adhesión, la Junta Local Fallera se suma a otras localidades que defienden la esencia de los llibrets y la preservación de su significado histórico y cultural.
