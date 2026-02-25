Tavernes de la Valldigna se prepara para las Fallas: Las comisiones ya tienen listas sus carpas

El mes de marzo está a la vuelta de la esquina, y con él llegan los días más esperados por todos los falleros y falleras. Aunque los actos oficiales en Tavernes de la Valldigna no darán comienzo hasta el 17 de marzo, las seis comisiones falleras del municipio ya han preparado una completa programación de actividades para estas semanas previas.

Por este motivo, las fallas de la ciudad ya tienen listas sus carpas, auténticos puntos de encuentro donde acogerán a sus falleros durante las fiestas josefinas. Este año, el municipio incluso se ha adelantado al "cap i casal", ya que las comisiones de València llevarán a cabo el montaje de sus estructuras la próxima semana, mientras que en Tavernes ya se encuentra prácticamente todo preparado.

La carpa de la falla Passeig. / Saray Fajardo

Durante los últimos días, las máquinas y los operarios han estado trabajando sin descanso para ultimar estas estructuras, fundamentales para las actividades y actuaciones que arrancan este mismo fin de semana. A lo largo de estos días, los conductores todavía podrán circular por las calles afectadas, pero pronto quedarán cerradas al tráfico. Los coches darán paso a las mesas, los monumentos falleros y los propios falleros y falleras, que llenarán de vida y ambiente festivo las principales vías del municipio.

Tras la Cavalcada del Ninot celebrada el pasado sábado —en la que la falla Cambro consiguió la mayoría de premios—, los falleros ya esperan con ilusión uno de los actos más destacados del calendario. La Casa de la Cultura acogerá el próximo martes 3 de marzo la inauguración de la Exposición del Ninot, un momento especialmente simbólico en el que se dará a conocer el mejor ninot de este 2026, tanto en categoría infantil como adulta.