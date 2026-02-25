Ucranianos residentes en Gandia exigen el fin de la guerra: "Para nosotros es una herida diaria"

Decenas de refugiados ucranianos residentes en la Safor, entre ellos muchas familias con niños, se concentraron ayer por la tarde en la plaza Major de Gandia con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa del país. El acto, sencillo pero emotivo, fue organizado por la asociación Ucrania Une Corazones, y estuvieron acompañados por representantes de todos los grupos políticos municipales.

En primer lugar, varios asistentes depositaron velas junto a las banderas. Después se interpretó el himno de Ucrania. A continuación les dedicaron unas palabras el alcalde, José Manuel Prieto, el portavoz del PP, Víctor Soler, y la concejala de Compromís, Alícia Izquierdo.

La presidenta de la asociación, Svitlana Shcherbak, y el secretario de la entidad, Andriy Klymenko, leyeron un manifiesto. Le siguió la interpretación de una canción inspirada en la añoranza de las madres por sus hijos, y se cerró con una fotografía grupal.

Asistentes. / Àlex Oltra

Muchas familias con niños. / Àlex Oltra

Prieto expresó su deseo de que acaben las hostilidades y les dio ánimos: "Nos habéis dado una lección de entereza en la dificultad y en el dolor". Apeló a la injusticia que supone atacar la soberanía del país, y al sentimiento europeo compartido. "Sois unos gandienses más, y el Ayuntamiento de Gandia siempre estará a vuestro lado en todo lo que podáis necesitar", destacó.

Interpretación de la canción. / Àlex Oltra

Desde la asociación indicaron que para los ucranianos el 24 de febrero "no es una fecha en el calendario, es una herida diaria, cada familia tiene un antes y un después; una llamada, una despedida, una casa que se quedó atrás, una vida que cambió para siempre". Añadieron que seguirán trabajando "unidos para apoyar a Ucrania y para que la paz llegue, pero una paz justa, sin miedo, sin ocupación y con libertad".

También agradecieron la solidaridad de la comarca, a las instituciones públicas, a la Policía Nacional, servicios sociales y sanitarios, y a determinadas empresas.

Según los últimos datos del Censo Anual del INE, a 1 de enero de 2025 había 1.650 ucranianos empadronados en la ciudad de Gandia.