Casi 7.000 € de solidaridad en la I Volta a Peu Escolapias a favor de la Fundación Iñaki Nogueroles

La comunidad educativa de Escolapias Gandia ha vuelto a demostrar su compromiso y solidaridad con la celebración de la I Volta a Peu Escolapias Solidaria, una iniciativa en la que todo el alumnado del centro tuvo un papel activo. El evento, que recorrió el centro histórico de Gandia, se convirtió en una auténtica fiesta del deporte y la solidaridad.

La carrera ha logrado un éxito rotundo tanto en participación como en recaudación. En total, se han conseguido 6.803 euros, que irán destinados íntegramente a la Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer, entidad que trabaja para impulsar la investigación y apoyar a jóvenes que luchan contra esta enfermedad.

En esta ocasión, el dinero recaudado está previsto que se destine a humanizar la sala de oncología del Hospital de Gandia, contribuyendo a mejorar el entorno y la experiencia de los pacientes y sus familias, haciendo más cálido y acogedor un espacio especialmente sensible.

La carrera perseguía varios objetivos: potenciar la actividad física y fomentar hábitos de vida saludables entre el alumnado, sensibilizar a toda la comunidad educativa y recaudar fondos para que la Fundación pueda continuar con sus proyectos solidarios.

Cada etapa del alumnado contribuyó de manera especial: los alumnos de Infantil y Primaria corrieron con entusiasmo, Secundaria participó en un concurso de carteles llenos de ánimo para decorar las salas y espacios de oncología, y Bachillerato colaboró en la organización y la seguridad de la carrera, asegurando que todo se desarrollara con normalidad. Así, cada estudiante pudo aportar su granito de arena según sus capacidades, sumándose a la causa de manera significativa.

La organización posa con el talón simbólico del dinero recaudado / Levante-EMV

Durante la jornada, el ambiente fue extraordinario. Familias, profesorado y alumnado llenaron de vida y color las calles del centro histórico, acompañados por una animada batucada y música que dieron aún más energía a cada tramo del recorrido. La ciudad se volcó con la iniciativa, creando un clima de apoyo y celebración que reflejó el espíritu solidario de Gandia.

El acto contó además con la presencia de la secretaria de la Fundación Iñaki Nogueroles, quien quiso acompañar a la comunidad educativa en un día tan especial y agradecer personalmente el esfuerzo y la implicación de todos los participantes.

Desde el colegio destacan no solo la importante cifra recaudada, sino también el valor educativo de la actividad, que ha permitido trabajar la empatía, la solidaridad y el compromiso social dentro y fuera del aula.

Noticias relacionadas

La I Volta a Peu Escolapias Solidaria nace con vocación de continuidad, consolidándose como una cita que une educación, deporte y solidaridad en beneficio de quienes más lo necesitan. Una jornada para recordar, en la que cada paso, cada cartel y cada gesto sumó esperanza