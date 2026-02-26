De Algemesí a Barx tras la dana: "Decidimos comprarnos la casa y regentar el bar para devolver la solidaridad"

Leonor Soler y su familia lo perdieron todo aquel fatídico 29 de octubre de 2024. Esta familia vivía en el Raval de Algemesí, la zona más afectada por la riada debido a su cercanía al río Magro. «Lo perdimos todo. Tuvimos que empezar de cero, sin nada. No teníamos ni deportivas porque las perdimos entre el barro yendo a casa de mi suegra. Llegamos descalzos», recuerda. Durante los tres primeros días, esta familia con sus tres hijos —ahora son cuatro— estuvo encerrada en su vivienda sin poder salir debido a la cantidad de agua y barro acumuladas. El miedo a no contarlo se apoderó de ellos aquella jornada, que, como decenas de valencianos, nunca olvidarán.

Cuando las máquinas y los voluntarios empezaron a vaciar las calles, los afectados se dirigieron a la casa de sus suegros, situada también en Algemesí, donde estuvieron viviendo dos días. «Éramos 17 allí. No podíamos estar, ya que no teníamos ni colchones», recuerda. Sin embargo, cinco días después de la riada recibieron una llamada que, sin saberlo, les cambió la vida. El Ayuntamiento de Barx se había sumado a las múltiples llamadas de solidaridad y les prestaban una vivienda para alojarse. «El Ayuntamiento de Algemesí nos dijo que habían hablado con ellos y tenían una casa para ofrecernos», afirma.

Aunque, en un primer momento, el cambio fue duro, ahora no se arrepienten de aquella decisión. En sus palabras, «vimos que era insostenible estar en Algemesí porque no podíamos estar todos en la misma casa. Tampoco podíamos regresar a la nuestra, por lo que decidimos mudarnos». Al principio la situación fue «complicada», sobre todo para los menores. «Lloraban porque tenían que dejar el colegio y a la familia allí, pero ahora no se quieren ir», recalca. Los afectados agradecen el cariño recibido por parte de los vecinos y vecinas y del propio consistorio. Ahora han decidido comprarse una vivienda en Barx para, en sus palabras, «devolver todo el apoyo que hemos recibido». Por el momento, se encuentran ultimando las reformas, aunque prevén acceder en breve. Tras todo lo vivido, descartan regresar a Algemesí, ya que la finca en la que residían, como ella mismo explica, «nos han dicho que no se puede habitar».

Esta pareja, además, ha decidido regentar el bar situado cerca de la piscina municipal. «Nunca nos imaginamos todo lo que hemos pasado este tiempo», insiste. Esta familia, como la mayoría de afectados por la riada, todavía no ha conseguido recuperarse de todo lo vivido aquellos días, pero intentan poco a poco, y con la ayuda de su entorno, recuperar la normalidad. «Nunca pensaba que íbamos a vivir algo así. Ese día fue horrible. Nosotros vivimos en una finca y vimos como, poco a poco, el agua empezó a subir y los contadores explotaban. Fue una locura», reconoce. Por suerte, lo pueden contar. Ahora empiezan una nueva vida en Barx, donde se han convertido en unos vecinos más del municipio. «Se nos abrió un mundo nuevo. Es maravillosa la manera en la que nos han tratado. Nunca podremos devolver todo lo que han hecho», concluye.