De Algemesí a Barx tras la dana: "Decidimos comprarnos la casa y regentar el bar para agradecer la solidaridad"

Leonor Soler y su familia lo perdieron todo aquel fatídico 29 de octubre de 2024. Esta familia vivía en el Raval de Algemesí, la zona más afectada por la riada debido a su cercanía al río Magro. «Lo perdimos todo. Tuvimos que empezar de cero, sin nada. No teníamos ni deportivas porque las perdimos entre el barro yendo a casa de mi suegra. Llegamos descalzos», recuerda. Durante los tres primeros días, esta familia con sus tres hijos —ahora son cuatro— estuvo encerrada en su vivienda sin poder salir debido a la cantidad de agua y barro acumuladas. El miedo a no contarlo se apoderó de ellos aquella jornada, que, como decenas de valencianos, nunca olvidarán.