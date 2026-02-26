El alumnado de 6.º del CEIP Sant Marc se interesan por el Ayuntamiento de Beniflà y el Molí Vell

Un total de 18 alumnos del último curso de Primaria del colegio Sant Marc, que da servicio a Beniarjó y Beniflà, han visitado el Ayuntamiento de Beniflà para conocer de cerca la institución y, de paso, solicitar colaboración económica para actividades culturales.

Un total de 500 euros, 100 más que el año pasado, es la cantidad que el Ayuntamiento de Beniflà ha anunciado que destinará a colaborar con el alumnado que este año se despide del CEIP Sant Marc, de Beniarjó. Una cantidad que los y las niñas de 6º curso de Primaria dedicarán a realizar varias actividades culturales dentro del viaje de fin de curso con que ponen fin a su etapa en la educación primaria.

La visita, ya tradicional, se enmarca en una de las actividades contempladas en el Plan General Anual (PGA) del centro y tiene como objetivo acercar al alumnado más mayor a las instituciones y que conozcan, en primera persona, el funcionamiento de la administración pública más próxima a la ciudadanía: el ayuntamiento. Es por eso que son ellos mismos quienes se encargan de elaborar y presentar la instancia por registro de entrada y hacerle la petición al alcalde de lo que necesitan.

Aprovechando la visita a las dependencias municipales, los niños y niñas le han podido hacer una entrevista al alcalde, Borja Gironés, que se incluirá en el proyecto transversal que están llevando a cabo en el colegio y que consiste en la grabación de un podcast que recoge las inquietudes, rutinas e intereses de todo el alumnado del centro y que les acerca, con profesionalidad, a las tecnologías y actuales plataformas de comunicación. Gironés ha respondido a todas las dudas y cuestiones que le han planteado en relación con su trayectoria política, gestión municipal y proyectos de presente y futuro del municipio.

Un momento de la entrevista del alumnado al alcalde / Ajuntament de Beniflà

El primer edil ha reflexionado con los niños y las niñas de «la importancia de tener vocación de servicio público» y les ha hablado de las principales acciones de gobierno entre las que destacan «el bienestar de la ciudadanía, la mejora de las instalaciones e infraestructuras públicas» y también les ha explicado los planes de futuro más inmediatos como por ejemplo «la mejora de las instalaciones deportivas y el gran esfuerzo que se está haciendo por parte de este equipo de gobierno de rehabilitar el Molí Vell, con el objetivo de recuperar y poner en valor nuestro patrimonio».

Al hilo de este último comentario, la máxima autoridad municipal ha invitado a los escolares a visitar el mencionado edificio: el Molí Vell, que data de finales del siglo XIV, principios del XV y que actualmente se encuentra en fase de rehabilitación. Los niños y las niñas han mostrado su interés por esta edificación y se han sorprendido con algunos de los elementos originales que han podido ver y que, antiguamente, se utilizaban para moler el grano y obtener harina.

Al acabar la visita Gironés les ha alentado a interesarse por la política citando la mítica frase del filósofo Ortega y Gasset, quien dijo: «Jóvenes, haced política, porque si no la hacéis se hará igual y posiblemente en vuestra contra».