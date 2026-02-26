El alumnado de 6.º del CEIP Sant Marc se interesan por el Ayuntamiento de Beniflà y el Molí Vell
Los escolares solicitan colaboración económica al alcalde para realizar actividades culturales
Un total de 18 alumnos del último curso de Primaria del colegio Sant Marc, que da servicio a Beniarjó y Beniflà, han visitado el Ayuntamiento de Beniflà para conocer de cerca la institución y, de paso, solicitar colaboración económica para actividades culturales.
Un total de 500 euros, 100 más que el año pasado, es la cantidad que el Ayuntamiento de Beniflà ha anunciado que destinará a colaborar con el alumnado que este año se despide del CEIP Sant Marc, de Beniarjó. Una cantidad que los y las niñas de 6º curso de Primaria dedicarán a realizar varias actividades culturales dentro del viaje de fin de curso con que ponen fin a su etapa en la educación primaria.
La visita, ya tradicional, se enmarca en una de las actividades contempladas en el Plan General Anual (PGA) del centro y tiene como objetivo acercar al alumnado más mayor a las instituciones y que conozcan, en primera persona, el funcionamiento de la administración pública más próxima a la ciudadanía: el ayuntamiento. Es por eso que son ellos mismos quienes se encargan de elaborar y presentar la instancia por registro de entrada y hacerle la petición al alcalde de lo que necesitan.
Aprovechando la visita a las dependencias municipales, los niños y niñas le han podido hacer una entrevista al alcalde, Borja Gironés, que se incluirá en el proyecto transversal que están llevando a cabo en el colegio y que consiste en la grabación de un podcast que recoge las inquietudes, rutinas e intereses de todo el alumnado del centro y que les acerca, con profesionalidad, a las tecnologías y actuales plataformas de comunicación. Gironés ha respondido a todas las dudas y cuestiones que le han planteado en relación con su trayectoria política, gestión municipal y proyectos de presente y futuro del municipio.
El primer edil ha reflexionado con los niños y las niñas de «la importancia de tener vocación de servicio público» y les ha hablado de las principales acciones de gobierno entre las que destacan «el bienestar de la ciudadanía, la mejora de las instalaciones e infraestructuras públicas» y también les ha explicado los planes de futuro más inmediatos como por ejemplo «la mejora de las instalaciones deportivas y el gran esfuerzo que se está haciendo por parte de este equipo de gobierno de rehabilitar el Molí Vell, con el objetivo de recuperar y poner en valor nuestro patrimonio».
Al hilo de este último comentario, la máxima autoridad municipal ha invitado a los escolares a visitar el mencionado edificio: el Molí Vell, que data de finales del siglo XIV, principios del XV y que actualmente se encuentra en fase de rehabilitación. Los niños y las niñas han mostrado su interés por esta edificación y se han sorprendido con algunos de los elementos originales que han podido ver y que, antiguamente, se utilizaban para moler el grano y obtener harina.
Al acabar la visita Gironés les ha alentado a interesarse por la política citando la mítica frase del filósofo Ortega y Gasset, quien dijo: «Jóvenes, haced política, porque si no la hacéis se hará igual y posiblemente en vuestra contra».
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
- El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
- El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
- El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
- La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra