La astronauta Sara García Alonso inspira a cientos de jóvenes: "Sigo persiguiendo sueños porque te hacen caminar”

Escuchar a la astronauta Sara García Alonso es como regresar a la infancia, mirar al cielo y soñar con viajar al espacio. "Los astronautas podemos crecer hasta 13 centímetros debido a la microgravedad, pero también perdemos masa ósea hasta diez veces más rápido que en la Tierra. Además, podemos tener problemas de visión, anemia, dolor de espalda, náuseas y vómitos. Este crecimiento puede comportar que no entres en el traje y tengas que volver a la Tierra. ¿Ya no hay tantas ganas de ser astronautas, eh?", bromeaba la primera mujer astronauta española seleccionada por la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea en la sexta edición de “Gandia Pensa”. Tras un largo aplauso, el silencio invadía el recinto para escuchar a una de las voces científicas más destacadas.

Centenares de jóvenes han llenado esta tarde el Teatre Serrano de la ciudad en esta sesión, bajo el título "Repensar l'espai. Sí a la ciència", en la que la científica no solo ha hablado de los primeros pasos en su carrera, sus entrenamientos o la importancia de la ciencia, sino que también ha animado a todos los presentes a perseguir los sueños que ella misma busca día tras día y que no deja de crear. "Yo sigo persiguiendo sueños porque te sirven para caminar. Esa es la elección más valiosa que he aprendido en la vida. Te tienes que atrever y moverte por lo que te motiva", ha animado a los adolescentes, que escuchaban atentos cada una de sus palabras. La astronauta, que ha conversado con el periodista Sergi Pitarch, ha recordado que "las metas van evolucionando a medida que vamos cambiando, pero lo importante es no quedarse parado, sino dar un paso en esta dirección".

La astronauta Sara García conversa con el periodista Sergi Pitarch. / Àlex Oltra

La doctora en Biología Molecular e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas se ha convertido en una referente para esas nuevas generaciones —y especialmente niñas— que quieren seguir sus pasos. Por eso, se ha mostrado natural y ha reivindicado sus miedos, un sentimiento que, en sus palabras, "nos mantiene vivos". Ha sido en el propio escenario del Teatre Serrano donde García Alonso ha destacado la importancia de impulsar el talento femenino. En sus palabras, "hay un efecto tijera porque son muchas las mujeres que hacen carreras científicas, pero, a medida que avanzan los puestos y son más altos, el número de mujeres va disminuyendo, mientras que los hombres aumentan". Para revertir esta situación, como ella misma ha reconocido, "son importantes las medidas que se están tomando para visibilizar el talento femenino, ya que hay mujeres que hacen grandes cosas". A pesar de ello, es consciente de que "cambiar los roles y estereotipos conlleva un tiempo. Que la igualdad sea una realidad nos llevará unas generaciones".

La científica ha aprovechado su intervención para lanzar un alegato a favor de la ciencia. Lamenta que haya "un movimiento global que cuestione la ciencia", por lo que es importante "combatir a estos bárbaros que quieren acabar con ella". Por ello, y para impulsar cualquier tipo de investigación que mejore el día a día, es importante invertir tanto desde las instituciones públicas como desde el ámbito privado. "Los países que apuestan son los que avanzan, pero una cosa no tiene que excluir a la otra. Se pueden coordinar fondos públicos y privados", ha argumentado lanzando un mensaje a todos los gobernantes. Para ella: "La sociedad y los gobiernos deben apostar. Esto es lo que hará que los países avancen. Nuestro país no ha estado históricamente al nivel de otros, pero a día de hoy se está haciendo una inversión fuerte".

La astronauta Sara García. / Àlex Oltra

Y tras este alegato, la doctora ha hablado de su libro "Órbitas" —que ha firmado tras la charla—, ha contado cómo son sus entrenamientos y ha mostrado algunas curiosidades del espacio, que han arrancado alguna que otra sonrisa a los presentes, así como la importancia de trabajar en equipo en este tipo de proyectos para alcanzar avances que harán que la sociedad mejore. Ella misma ha reconocido que "juntos sumamos y multiplicamos. Esa multiculturalidad es lo que más se defiende". Fruto de esa colaboración nació la Estación Espacial Internacional, "la obra de ingeniería más importante que ha hecho el ser humano, ya que el objetivo es la exploración y el uso pacífico del espacio para el beneficio de la humanidad".

Un mural en la ciudad

La astronauta no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar el mural que tiene en la ciudad. La obra, fruto de la artista mexicana Dolores Navarro 'Yuda', se encuentra en el patio del colegio Cervantes. Ella misma lo inauguró junto a la ministra Diana Morant. "Gandia siempre me acompaña en todos y cada uno de mis viajes. Siempre muestro el mural del colegio Cervantes, ya que es el regalo más bonito que me han hecho", ha agradecido ante un público que le ha devuelto el cariño a lo largo de la charla.

Antes de acudir al Teatre Serrano, donde fue recibida por la ministra de Ciencia, Diana Morant, Sara García Alonso visitó el Ayuntamiento de Gandia. Allí le esperaba el alcalde José Manuel Prieto para firmar en el Libro de Honor de la ciudad. El ciclo “Gandia Pensa”, cuya comisaria es Àngels Gregori, volvió a demostrar su gran poder de convocatoria.