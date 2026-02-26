Benifairó descarta los festejos taurinos tras la muerte de dos vaquillas el verano pasado

El Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna descarta celebrar festejos taurinos durante sus fiestas patronales. El alcalde de la localidad, Marc Vercher, ha reconocido, tras volver a ostentar la alcaldía compartida con el Partido Popular, estar en contra de este tipo de celebraciones. En sus palabras, «no se van a hacer estando yo».

Cabe recordar que el año pasado el consistorio, encabezado por el popular José Luis Ferrando, sí que autorizó el montaje de una plaza de toros portátil costeada por una empresa privada, donde fallecieron dos vaquillas. «Era una empresa privada y el terreno estaba alquilado por el ayuntamiento, pero a nosotros no nos costó dinero», afirma, al tiempo que recuerda que «el año pasado no estaba yo en el gobierno, por lo que no fue decisión mía».

«Soy una persona que aboga por apoyar lo que la mayoría de gente quiere», recalca. En este sentido, el primer edil reivindica que ya no existe tradición taurina en el municipio, como sí ocurre en Simat de la Valldigna. Además, recuerda que, como novedad, son los propios festeros del municipio quienes organizarán este año las fiestas patronales. Ellos tampoco han mostrado voluntad de celebrar cualquier actividad con toros o vaquillas. «A estas alturas del año no creo que se vayan a realizar porque estamos en contacto constante con el grupo de festeros y no han hablado en ningún momento de hacer vaquillas», afirma.

Vercher explica que la autorización de este tipo de festejos comporta unos trámites y unos plazos «largos y costosos». En sus palabras, «hay muchas trabas a la hora de autorizar estos festejos. El ayuntamiento no se haría cargo de nada en absoluto».

El primer edil también hace referencia a la muerte de dos vaquillas el verano pasado. El consistorio desconoce qué pudo pasar para que fallecieran. «Como yo puedo decidir y teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, no vamos a autorizar», afirma.

Los «bous al carrer» o en plazas portátiles cada vez cuentan con menos adeptos en la Safor. De hecho, solo Simat celebra festejos taurinos en la calle. Hace unos años, el propio consistorio llevó a cabo una consulta popular, en la que la mayoría de vecinos decidieron mantener este tipo de actividades.

Benifairó recuperó el año pasado este tipo de festejos, aunque Vercher reitera que no hay tradición. Como él mismo explica, «aquí antes había tradición, pero hace muchos años». Añade: «Recuerdo que hubo un percance y, a partir de ahí, ya no se hicieron vaquillas. Hace muchos años que la tradición se ha perdido, por lo que ya no es complicado decir que no vamos a hacer toros».

Escasa asistencia

La escasa asistencia a la plaza durante el pasado verano comportó que la empresa organizadora suspendiera algunos de los actos previstos entre el 25 de julio y el 3 de agosto. La muerte de dos vaquillos agravó todavía más la situación. De hecho, la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) elevó al Síndic de Greuges que la Generalitat no hubiese contestado por vía administrativa la denuncia presentada por estos hechos.