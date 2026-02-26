Benirredrà también quiere que el 16 de marzo sea festivo, como en Gandia

El Ayuntamiento de Benirredrà también quiere que los niños y niñas del municipio disfruten de las Fallas el próximo 16 de marzo. El consistorio ha solicitado a la Conselleria de Educación declarar como jornada no lectiva ese lunes, ya que el municipio sigue el calendario fallero de Gandia, puesto que la única falla de esta localidad se encuentra dentro de la Federació de Falles de Gandia.

En el caso de que se acepte la propuesta, los niños de Benirredrà, como ocurre en Gandia, disfrutarían de las fiestas falleras del 16 al 19 de marzo, por lo que deberían regresar a las aulas el viernes 20 de marzo.

El Consell Escolar Municipal ha elevado -junto al consistorio- esta propuesta, que todavía no ha tenido respuesta por parte del Consell, con el propósito de que el curso finalice el lunes 22 de junio.

Sin respuesta en Oliva

La Conselleria de Educación respondió el pasado viernes al Ayuntamiento de Gandia autorizando esta jornada como no lectiva.

La ciudad ya ha solicitado este día como no lectivo en otras ocasiones, pero este curso escolar la inspección educativa publicó una instrucción advirtiendo que no se iba a otorgar ese 16 de marzo. Sin embargo, la aprobación de este día como no lectivo en València comportó una avalancha de solicitudes por parte de distintos ayuntamientos, entre los que se encontraba Gandia.

Noticias relacionadas

El Consell, por su parte, rechazó que el 17 de marzo sea festivo en Oliva. El Ayuntamiento de Oliva había solicitado alargar el curso hasta el 22 de junio para que el alumnado pudiera disfrutar de esta jornada fallera, en la que se celebra la Ofrenda y, además, se dispara una mascletà a las 14 h. Ante la negativa, el consistorio ha enviado un informe en el que se acreditan los problemas de movilidad, que supondría que los alumnos y alumnas acudieran a los centros escolares.