Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puente V-30Festivos FallasVivienda ValènciaCorte AP-7Nou MestallaTiempo mascletaesAntiokupas CulleraEmpleo gigafactoríaNiebla ValenciaDiputación
instagramlinkedin

BoxSafor Club compite en la Liga Nacional que se disputa en Santander

La entidad gandiense presenta hasta seis debutantes

Deportistas y técnicos del BoxSafor Club con el concejal de Deportes

Deportistas y técnicos del BoxSafor Club con el concejal de Deportes / BoxSafor Club

Salva Talens

Gandia

BoxSafor Club arranca la competición este año en la primera fase de la Liga Nacional KSL, que se disputará en Santander el día 28 de febrero. Hasta la capital cántabra se desplazan un total de ocho deportistas del club gandiense de distintas categorías y pesos.

Debutan en competición oficial de kick boxing el infantil Izan López, los cadetes Brenda Muñoz y Alex Petcana. También los júniors Miguel Trinado y Obaid Ouazzani y el senior Nicolás Barber.

Noticias relacionadas

Los internacionales Borja Moreno y Andrea Martínez tienen por delante liguillas de alto nivel en las que el técnico del club gandiense, José Antonio Núñez, aprovechara para testar a los deportistas de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents