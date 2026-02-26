BoxSafor Club compite en la Liga Nacional que se disputa en Santander

BoxSafor Club arranca la competición este año en la primera fase de la Liga Nacional KSL, que se disputará en Santander el día 28 de febrero. Hasta la capital cántabra se desplazan un total de ocho deportistas del club gandiense de distintas categorías y pesos.

Debutan en competición oficial de kick boxing el infantil Izan López, los cadetes Brenda Muñoz y Alex Petcana. También los júniors Miguel Trinado y Obaid Ouazzani y el senior Nicolás Barber.

Los internacionales Borja Moreno y Andrea Martínez tienen por delante liguillas de alto nivel en las que el técnico del club gandiense, José Antonio Núñez, aprovechara para testar a los deportistas de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales.