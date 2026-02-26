El Centre Esportiu del Grau de Gandia cierra desde el 2 de marzo para iniciar nuevas obras de mejora

El Centre Esportiu del Grau de Gandia inicia, a partir del lunes 2 de marzo, una nueva fase de obras de mejora con el objetivo de modernizar sus instalaciones y ofrecer un servicio más eficiente y sostenible a sus usuarios.

El regidor de Deportes, Jesús Naveiro, destaca que estas actuaciones, financiadas en gran parte con fondos europeos Next Generation, cuentan con una subvención de casi 600.000 euros, a la cual el Ayuntamiento suma 100.000 euros.

"Se trata de un proyecto imprescindible que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y que permitirá mejorar notablemente la eficiencia energética y la calidad del servicio para los miles de usuarios que el año pasado disfrutaron del centro", señala Naveiro.

Entre las mejoras que se llevarán a cabo se incluyen:

• Sustitución de módulos y captadores solares para optimizar la producción de energía y calor.

• Renovación de la climatización y de los intercambiadores para aumentar la eficiencia energética y mejorar la producción de agua caliente.

• Remodelación de los revestimientos de las cubiertas con placas fotovoltaicas.

Durante el periodo de cierre, todas las actividades que no requieran la piscina se realizarán en diferentes espacios alternativos del municipio, como el Polideportivo, el centro Roís de Corella y la Universitat Politècnica de València.

Las actividades de natación se trasladarán a las piscinas cubierta y convertible del Polideportivo Municipal, garantizando así la continuidad del servicio.

"Estas obras son necesarias y estratégicas. A pesar del cierre temporal, hemos garantizado alternativas porque todos los usuarios puedan continuar practicando deporte mientras modernizamos el centro. Esperamos finalizar los trabajos cuanto antes mejor y continuar ofreciendo un servicio de calidad, eficiente y sostenible", concluye el regidor.

Por su parte, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandia critica que este centro deportivo llegó a cerrar hasta en ocho ocasiones en 2024 y que en 2025 lo hizo cuatro veces, y ahora vuelve a cerrar durante, en principio, tres meses.

Noticias relacionadas

Según el concejal del PP, David Ronda, desde las filas populares "estamos a favor de cualquier remodelación que mejore las instalaciones deportivas, el problema es que el gobierno socialista promete mejoras que no llegan. En lo que no estamos de acuerdo es que se tome el pelo a la gente".