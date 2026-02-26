El CF Gandia femenino de la Liga de 1ª Regional Valenta brilla en Alicante (1-6)

El CF Gandia firma una actuación soberbia tras imponerse con autoridad al SPA Alicante por un contundente 1-6. Las de la Safor, que fueron de menos a más durante el encuentro, demostraron una pegada letal que las mantiene en el grupo de cabeza de la clasificación. El choque se ha disputado este miércoles porque estaba pendiente desde la 13ª jornada del pasado 1 de febrero, que fue aplazada por motivos meteorológicos.

La efectividad tuvo nombre propio para el CF Gandia. Amira abrió la lata muy pronto, en el minuto 10, dando tranquilidad a las visitantes. Aunque el Alicante intentó reaccionar, un nuevo zarpazo de Amira justo antes del descanso permitió al Gandia retirarse a vestuarios con una ventaja de 1-2, un golpe psicológico clave para lo que estaba por venir.

Tras la reanudación, el guion cambió por completo. El CF Gandia se adueñó del balón, subió la intensidad y asfixió a un rival que no encontraba respuesta al juego asociativo de las visitantes. Las oportunidades empezaron a llover y esta vez, no se perdonó: Paula firmó un doblete espectacular, liderando el ataque. Sofía y Bianca se sumaron a la fiesta goleadora para cerrar el set.

El definitivo 1-6 refleja la superioridad de un equipo que llega en estado de gracia al inicio de la segunda vuelta en la Liga de Primera Regional Valenta. Con los deberes hechos en Alicante, el CF Gandia recibe este sábado a las 17:00 horas el Estadio Guillermo Olagüe al líder invicto del grupo tercero de la categoría CDSB Ontinyent. Una victoria en casa no solo confirmaría el gran estado de forma del equipo, sino que daría un vuelco a la zona alta de la tabla. Las chicas necesitan el apoyo de su afición este sábado más que nunca.

Las gandienses ocupan la sexta posición de la tabla con 28 puntos y un partido menos, que deben jugar el 15 de marzo en casa ante el C.F. Sp. Ciudad de Alicante.