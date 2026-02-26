El Daimús CF y el Real de Gandia CF condenan los incidentes tras su partido de juveniles

El Daimús CF y el Real de Gandia CF condenan los enfrentamientos acaecidos al final del partido entre los juveniles de Tercera FFCV de ambas entidades.

Se trataba de un choque pendiente jugado este miércoles, 25 de febrero, porque fue aplazado en su día entre los equipos Daimús CF "B" y Real de Gandia CF "B" en el Camp Els Xops de Daimús, correspondiente a la 17ª jornada de la Liga de Tercera FFCV Juvenil Grupo 17º.

El encuentro acabó con victoria del conjunto daimusense por 2-1. Tras el pitido final se originó una tangana entre jugadores y público, unos hechos que lamentan los responsables de los dos clubes.

Noticias relacionadas

Tanto el Daimús CF como el Real de Gandia CF rechazan de plano toda clase de violencia. El Real de Gandia CF, incluso, ha emitido un comunicado público de condena de los hechos a través de sus redes, mientras que desde la junta directiva del Daimús CF se han expresado en términos similares.