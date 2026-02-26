El Daimús CF y el Real de Gandia CF condenan los incidentes tras su partido de juveniles
El choque se jugó el miércoles porque estaba aplazado desde la 17ª jornada
El Daimús CF y el Real de Gandia CF condenan los enfrentamientos acaecidos al final del partido entre los juveniles de Tercera FFCV de ambas entidades.
Se trataba de un choque pendiente jugado este miércoles, 25 de febrero, porque fue aplazado en su día entre los equipos Daimús CF "B" y Real de Gandia CF "B" en el Camp Els Xops de Daimús, correspondiente a la 17ª jornada de la Liga de Tercera FFCV Juvenil Grupo 17º.
El encuentro acabó con victoria del conjunto daimusense por 2-1. Tras el pitido final se originó una tangana entre jugadores y público, unos hechos que lamentan los responsables de los dos clubes.
Tanto el Daimús CF como el Real de Gandia CF rechazan de plano toda clase de violencia. El Real de Gandia CF, incluso, ha emitido un comunicado público de condena de los hechos a través de sus redes, mientras que desde la junta directiva del Daimús CF se han expresado en términos similares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
- El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
- El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
- El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
- La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra