El día que Tejero visitó la Safor

Antonio Tejero, el protagonista del 23F, falleció ayer, a las 18:45 horas, en su casa de Alzira a los 93 años de edad. Su fallecimiento coincide con el día en el que el Gobierno desclasificaba los documentos del intento del gople de Estado. Durante sus últimas horas, Tejero estuvo rodeado de sus seis hijos y todos sus nietos, como confirmó su hija Elvira a Levante-EMV, que vive en esta localidad de la Ribera Alta.

Durante toda la noche, la familia ha estado velando en Xàtiva el cuerpo del golpista a la espera del funeral que se realizará hoy en el Crematorio La Costera.

A lo largo de estos últimos años, el golpista se ha dejado ver en ocasiones contadas. La última vez que Antonio Tejero estuvo en la comarca de la Safor fue en 2017. El oficial de la Guardia Civil que protagonizó en el Congreso de los Diputados el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 estuvo el 3 de abril en Rafelcofer.

El militar, que estaba retirado desde hacía muchos años, estuvo en la localidad con motivo del fallecimiento de Teresa Gilabert Llorca. Su aparición sorprendió a muchos de los vecinos y vecinas de la localidad. Tejero acudió, concretamente, a una vivienda de la calle Major para dar el pésame a la familia de Gilabert.

Según pudo saber este diario, el golpista tenía una estrecha relación con el viudo de la fallecida.