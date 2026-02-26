Diez medallas para el CA Safor Teika en los campeonatos provinciales infantil y alevín
Las competiciones individuales se gan disputado en Valencia
El Club d’Atletisme Safor Teika logró cinco medallas, una de oro, dos de plata, y dos de bronce, en el Campeonato Provincial Individual Sub14 (Infantil) Short Track, disputado el domingo pasado en la pista del río Turia de Valencia.
Fue oro Vera González en los 2.000 ml. Se colgaron las de plata Jimena Jurado en los 1.000 ml y Alan Tercero en altura. Fueron bronce Romaissa Halout en pértiga y Anass Jied en los 2.000 ml.
La entidad gandiense también ha participado en el Provincial de la categoría, logrando igualmente otras cinco medallas. Fueron doble medallistas Emma Llorca (oro en pértiga y bronce en los 60 metros vallas), y Luka Ibáñez, plata en 60 ml y bronce en altura, y se colgó el bronce Carles Llorca en pértiga.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- Xeraco blinda sus dunas frente a la masificación estival con sanciones de hasta 3.000 euros
- El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
- El Consell reclama verter la arena del dragado de Cullera en la playa de Tavernes afectada por el temporal
- El alquiler de uno de cada tres pisos en Gandia ya supera el salario mínimo mensual
- La pesca de Gandia respalda la regularización de migrantes ante la falta de mano de obra