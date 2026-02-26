Diez medallas para el CA Safor Teika en los campeonatos provinciales infantil y alevín

El Club d’Atletisme Safor Teika logró cinco medallas, una de oro, dos de plata, y dos de bronce, en el Campeonato Provincial Individual Sub14 (Infantil) Short Track, disputado el domingo pasado en la pista del río Turia de Valencia.

Fue oro Vera González en los 2.000 ml. Se colgaron las de plata Jimena Jurado en los 1.000 ml y Alan Tercero en altura. Fueron bronce Romaissa Halout en pértiga y Anass Jied en los 2.000 ml.

La entidad gandiense también ha participado en el Provincial de la categoría, logrando igualmente otras cinco medallas. Fueron doble medallistas Emma Llorca (oro en pértiga y bronce en los 60 metros vallas), y Luka Ibáñez, plata en 60 ml y bronce en altura, y se colgó el bronce Carles Llorca en pértiga.