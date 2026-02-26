El doble de acción de Gandia que sorprende en "La sociedad de la nieve" y "La casa de papel"

Para Luis Bertó, gandiense de 34 años, quemarse a lo bonzo, conducir de manera temeraria, caerse de un caballo o que le atropelle un coche forma parte de su rutina diaria. Todo siempre simulado, eso sí. Trabaja como especialista de cine, realizando las escenas más arriesgadas y espectaculares y, en ocasiones, doblando incluso al propio actor protagonista.

La lista de gandienses que destacan en la industria audiovisual española es larga. Quizá en ello ha tenido que ver el Campus de Gandia de la UPV en sus más de 30 años de historia en la ciudad, que ofrece, entre otros estudios, la titulación de Comunicación Audiovisual.

Pero pocos son "extras" de cine. Luis se marchó hace 15 años a Madrid para serlo. Actualmente vive de esta profesión y también se forma como actor. Ha trabajado en diferentes proyectos como las películas “La sociedad de la nieve” y “El cautivo”, dirigidas por Juan Antonio Bayona y Alejandro Amenábar respectivamente, o las series “La casa de papel”, para Netflix, y “Águila Roja”, para RTVE. También ha tenido pequeños papeles de actor-especialista.

A la izquierda en "La sociedad de la nieve". / Levante-EMV

Su familia en Gandia no tiene ninguna relación con el cine. Pero él de pequeño ya era bastante revoltoso en casa y quizá de ahí le viene esta pasión por hacer las escenas más difíciles y que ahora ha convertido en su profesión.

"A los 14 años me aficioné por la kapoeira, las artes marciales, las acrobacias y las películas de acción de Jackie Chan", recuerda. Uno de los primeros trucos que aprendió fue el "tricking", es decir, dar patadas sin llegar a golpear y es algo que después le ha servido para su trabajo, pues el cine lo incorpora en escenas como caídas acrobáticas o peleas simuladas. Con 18 años conoció un amigo que trabajaba como especialista y le animó a irse a Madrid a formarse.

En "La casa de papel" dobló a un personaje en la última temporada. En "La sociedad de la nieve" estuvo en el rodaje de Sierra Nevada (Granada), que apareció en la gran pantalla como los Andes. Allí participó en dos escenas. Una cuando el avión tiene el accidente y se desliza por la falda de la montaña hasta frenar en seco, dejando aplastados a muchos pasajeros. Y otra cuando los protagonistas crean una especie de trineo con el fuselaje del avión que les permite desplazarse a otro punto.

En "El cautivo". / Levante-EMV

En "El cautivo", que se estrenó en València, tuvo un papel pequeño, el de un frutero árabe al cual le empujan y se estampa contra su puesto de frutas. Se rodó durante un día en el castillo de Alicante. En "Águila Roja" dobló al actor Guillermo Campra, que dio vida a Alonso, en algunas luchas y caídas.

Comenta que para ser "extra" se requiere agilidad, acrobacia y gimnasio. "Con los entrenamientos minimizamos los riesgos", apunta. Nunca le ha pasado nada grave, aunque una vez sufrió un poco durante una apnea.

Además, explica que cualquier destreza que se tenga puede aportar algo y dar oportunidades laborales, por ejemplo, la hípica, que él practica y que le permitió trabajar en "Águila Roja", o ser hábil con los vehículos, para después hacer simulaciones de fugas y conducciones temerarias.

Pero Luis también es consciente de que la vida del especialista, que requiere de un enorme esfuerzo y preparación física, es corta. Por eso hace tres años empezó a formarse como actor, en la escuela de interpretación madrileña Work in Progress. Por ahora es una dedicación complementaria, aunque ya ha tenido pequeños papeles, como "Kaos", para Netflix.

Luis Bertó. / Levante-EMV

Otra opción para el futuro, que no descarta, sería continuar vinculado al gremio de los especialistas, pero como formador, creando una agencia o supervisando los proyectos, algo que también han hecho sus compañeros más veteranos.

Desde su experiencia cuenta que la profesión está bien pagada, pero no hay una categoría laboral específica. Tampoco tiene reconocimiento social. "A menudo no se sabe quién está detrás de esas escenas, o en el guion apareces como 'Chico de pueblo 1", comenta. Algunos actores a los que doblan, no todos, se hacen fotos con ellos como muestra de agradecimiento. Y en cuanto a premios los más prestigiosos a nivel mundial son los Taurus World Stunt Awards, pero no hay muchos más, tampoco en España.