Los escritores de la Safor rechazan la última propuesta de Educación: "La tierra no es plana y la literatura tampoco"

Saforíssims, colectivo de escritores y escritoras de la Safor, manifiesta su rechazo frontal al decreto que elimina del currículum de la asignatura de valenciano de Bachillerato a los autores y autoras de Cataluña y de las Islas Baleares.

Según se destaca en un comunicado publicado en valenciano, Saforíssims considera que "esta modificación curricular no es solo una decisión culturalmente regresiva, sino también una vulneración del marco legal vigente. La Generalitat Valenciana falta a sus obligaciones estatutarias de protección y promoción de la lengua propia y contraviene los principios de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, en vigor desde 2001, que obliga a garantizar la enseñanza de la historia y de la cultura de la propia lengua y a fomentar el mantenimiento y desarrollo de relaciones entre los territorios que la comparten".

Ignorar este marco normativo supone, indican desde el colectivo saforense, "un incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos a nivel europeo y una desatención grave a las responsabilidades institucionales en materia educativa y lingüística. La decisión de excluir voces fundamentales de nuestro sistema literario no es un fenómeno de empobrecimiento, es un hecho que indica analfabetismo".

No se puede entender la literatura valenciana sin el diálogo constante con el resto del dominio lingüístico, según Saforíssims: "No se puede explicar Ausiàs March sin el legado de los trobadores de lengua occitana. No podríamos estudiar ni a Jaime I, nuestro rey fundador. Ni Pedro el Ceremonioso ni… Tenemos que renegar de nuestros reyes? Se puede ser más ignorante? No podremos celebrar el 9 de Octubre?", se preguntan.

La Junta Directiva de Saforíssims insiste en que no se puede entender el siglo XX valenciano sin el pensamiento de Joan Fuster como gran autor del pensamiento literario y político valenciano del siglo XX, que es quien, con un discurso construido desde nuestra tierra, estructura la literatura en nuestra lengua al completo como un ser vivo, histórico y potente, como cualquier otra literatura europea"

Y, para poner un ejemplo, "no podemos entender la importancia de figuras relevantes de la Safor y su contexto literario contemporáneo fuera de su vínculo con el conjunto de los autores en lengua catalana de la generación de los setenta; fuera de su vínculo íntimo con las voces que renovaron la poesía y la narrativa en la segunda mitad del siglo XX; ni fuera de su diálogo con los escritores de la generación de los cincuenta, no solo con los grandes referentes del pensamiento y la literatura valenciana del momento, sino con todos los protagonistas de la literatura catalana contemporánea".

Y así mismo es el caso de todas las otras figuras literarias, "desde los movimientos de renovación que integraron autores valencianos dentro de proyectos compartidos con escritores de todo el dominio lingüístico; hasta figuras posteriores de máxima importancia vinculadas a festivales, editoriales, premios e iniciativas culturales que han atravesado fronteras administrativas. También es el caso de las escritoras y escritores nacidos en la década de los noventa y de los dos mil, que continúan escribiendo y relacionándose literariamente dentro de un mismo espacio cultural compartido, participando en proyectos nacidos al conjunto de nuestro sistema literario".

Tener que explicar estas cuestiones como si fueran debatibles "pertenece a un tiempo donde la inquisición tenía que quemar quienes negaban las ideas de Kepler o Galileo. Este tipo de medidas inquisitivas que se vienen imponiendo desde el siglo XVIII no se entienden en una cultura democrática y europea con un conocimiento accesible a todo el mundo". "La tierra no es plana y la literatura tampoco", concluye el escrito de Saforíssims.